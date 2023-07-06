https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html

Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией

Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией - РИА Новости, 06.07.2023

Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией

Пользователи Twitter из США и Великобритании испугались последствий захвата российскими войсками британской ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:34

2023-07-06T20:34

2023-07-06T22:11

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и Великобритании испугались последствий захвата российскими войсками британской ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации."Плохая новость: теперь россияне смогут ее реконструировать", — поделился мнением один из участников дискуссии."Три миллиона долларов на ветер без выполненной работы", — посетовал другой пользователь."Хахаха. Британские технологии", — сыронизировали в комментариях."Чувствую, что это действительно плохие новости. Они могут перепроектировать эту штуку прямо сейчас. Последнее, чего мы хотели бы, так это ракеты Storm Shadow, летящие в обратную сторону", — отметили в беседе.Сегодня начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости о захвате российскими военными целой британской крылатой ракеты Storm Shadow. Трофей передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки боеприпаса. Рогозин указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow, такие снаряды вскоре смогут стать практически бесполезными.

https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html

https://ria.ru/20230706/bomby-1882616697.html

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политика, нато, россия, сша, дмитрий рогозин, великобритания