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Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией - РИА Новости, 06.07.2023
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20:34 06.07.2023 (обновлено: 22:11 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/raketa-1882679958.html
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией - РИА Новости, 06.07.2023
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией
Пользователи Twitter из США и Великобритании испугались последствий захвата российскими войсками британской ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:34
2023-07-06T22:11
политика
нато
россия
сша
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и Великобритании испугались последствий захвата российскими войсками британской ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации."Плохая новость: теперь россияне смогут ее реконструировать", — поделился мнением один из участников дискуссии."Три миллиона долларов на ветер без выполненной работы", — посетовал другой пользователь."Хахаха. Британские технологии", — сыронизировали в комментариях."Чувствую, что это действительно плохие новости. Они могут перепроектировать эту штуку прямо сейчас. Последнее, чего мы хотели бы, так это ракеты Storm Shadow, летящие в обратную сторону", — отметили в беседе.Сегодня начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости о захвате российскими военными целой британской крылатой ракеты Storm Shadow. Трофей передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки боеприпаса. Рогозин указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow, такие снаряды вскоре смогут стать практически бесполезными.
https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html
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политика, нато, россия, сша, дмитрий рогозин, великобритания
Политика, НАТО, Россия, США, Дмитрий Рогозин, Великобритания
Прилетит обратно: на Западе ужаснулись после перехвата ракеты НАТО Россией

Пользователи Twitter из США и Британии пришли в ужас от перехвата Россией Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США и Великобритании испугались последствий захвата российскими войсками британской ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.
«
"Плохая новость: теперь россияне смогут ее реконструировать", — поделился мнением один из участников дискуссии.
"Три миллиона долларов на ветер без выполненной работы", — посетовал другой пользователь.
"Хахаха. Британские технологии", — сыронизировали в комментариях.
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"Чувствую, что это действительно плохие новости. Они могут перепроектировать эту штуку прямо сейчас. Последнее, чего мы хотели бы, так это ракеты Storm Shadow, летящие в обратную сторону", — отметили в беседе.
Сегодня начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости о захвате российскими военными целой британской крылатой ракеты Storm Shadow. Трофей передали профильным специалистам для изучения конструкции и начинки боеприпаса. Рогозин указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow, такие снаряды вскоре смогут стать практически бесполезными.
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ПолитикаНАТОРоссияСШАДмитрий РогозинВеликобритания
 
 
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