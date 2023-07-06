https://ria.ru/20230706/raketa-1882673774.html
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-06T19:43
2023-07-06T19:43
2023-07-07T00:14
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин."Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — рассказал он.Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня."Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения", — добавил собеседник агентства.Трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки. Глава Военно-технического центра "Царские волки" указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow."Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной", — подчеркнул Рогозин.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров.Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять их для атак российских тылов и гражданских объектов.В частности, 12 мая удары Storm Shadow нанесли по Луганску. Утром 22 июня ВСУ атаковали этими ракетами мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности, по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке на Запорожье во вторник.
https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html
https://ria.ru/20230705/most-1882371327.html
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космос - риа наука, франция, дмитрий рогозин, gps, вооруженные силы украины, великобритания, киев
Космос - РИА Наука, Франция, Дмитрий Рогозин, GPS, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Киев
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Рогозин сообщил об успешном завершении двухдневной операции по захвату ракеты Storm Shadow
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — рассказал он.
Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня.
"Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения", — добавил собеседник агентства.
Русские получат все: в США испугались чувствительного удара Путина по НАТО
Трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки. Глава Военно-технического центра "Царские волки" указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
«
"Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной", — подчеркнул Рогозин.
Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания
и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров.
В ВСУ признали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow
Великобритания объявила о передаче Киеву
таких снарядов 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять их для атак российских тылов и гражданских объектов.
В частности, 12 мая удары Storm Shadow нанесли по Луганску
. Утром 22 июня ВСУ
атаковали этими ракетами мосты на административной границе между Херсонской областью
и Крымом — в частности, по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке на Запорожье
во вторник.
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow