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Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2023
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19:43 06.07.2023 (обновлено: 00:14 07.07.2023)
https://ria.ru/20230706/raketa-1882673774.html
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2023
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-06T19:43
2023-07-07T00:14
космос - риа наука
франция
дмитрий рогозин
gps
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин."Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — рассказал он.Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня."Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения", — добавил собеседник агентства.Трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки. Глава Военно-технического центра "Царские волки" указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.&quot;Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной&quot;, — подчеркнул Рогозин.Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров.Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять их для атак российских тылов и гражданских объектов.В частности, 12 мая удары Storm Shadow нанесли по Луганску. Утром 22 июня ВСУ атаковали этими ракетами мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности, по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке на Запорожье во вторник.
https://ria.ru/20230706/udar-1882659378.html
https://ria.ru/20230705/most-1882371327.html
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франция
великобритания
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космос - риа наука, франция, дмитрий рогозин, gps, вооруженные силы украины, великобритания, киев
Космос - РИА Наука, Франция, Дмитрий Рогозин, GPS, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Киев
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

Рогозин сообщил об успешном завершении двухдневной операции по захвату ракеты Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки", — рассказал он.
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow
Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня.
"Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения", — добавил собеседник агентства.
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Трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки. Глава Военно-технического центра "Царские волки" указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы с Storm Shadow.
«

"Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной", — подчеркнул Рогозин.

Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации — от 250 до 560 километров.
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Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять их для атак российских тылов и гражданских объектов.
В частности, 12 мая удары Storm Shadow нанесли по Луганску. Утром 22 июня ВСУ атаковали этими ракетами мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности, по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке на Запорожье во вторник.
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