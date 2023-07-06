Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 06.07.2023 (обновлено: 18:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pvo-1882661305.html
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.07.2023
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:41
2023-07-06T18:43
россия
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы - на месте, идет подворовой обход.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
россия
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что оперативные и аварийные службы - на месте, идет подворовой обход.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала