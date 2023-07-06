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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 06.07.2023
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:41
2023-07-06T18:41
2023-07-06T18:43
россия
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы - на месте, идет подворовой обход.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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россия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Губернатор Гладков: система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду