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Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок - РИА Новости, 06.07.2023
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14:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/putin-1882588781.html
Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок
Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил ему о своих планах участвовать в президентской кампании в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:33
2023-07-06T14:33
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил ему о своих планах участвовать в президентской кампании в России в 2024 году. "Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, то он не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой. В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, согласно социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок

Лукашенко заявил, что Путин не говорил ему об участии в выборах 2024 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил ему о своих планах участвовать в президентской кампании в России в 2024 году.
"Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По его словам, что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, то он не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой. В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, согласно социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко не ответил на вопрос, будет ли участвовать в выборах 2025 года
Вчера, 13:53
 
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