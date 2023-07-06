https://ria.ru/20230706/putin-1882588781.html

Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок

Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил, что не знает, пойдет ли Путин на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил ему о своих планах участвовать в президентской кампании в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не говорил ему о своих планах участвовать в президентской кампании в России в 2024 году. "Чего я буду человеку в душу лезть. Когда он примет решение, он мне скажет об этом. Пока не говорил", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По его словам, что касается президентских выборов в России, которые должны состояться в 2024 году, то он не обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой. В то же время Лукашенко обратил внимание, что сейчас, согласно социологическим исследованиям, у Путина высокая поддержка среди населения.

https://ria.ru/20230706/vybory-1882571960.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин