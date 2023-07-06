https://ria.ru/20230706/protesty-1882692509.html
В Тель-Авиве вновь началась акция протеста против судебной реформы
В Тель-Авиве вновь началась акция протеста против судебной реформы - РИА Новости, 06.07.2023
В Тель-Авиве вновь началась акция протеста против судебной реформы
В Тель-Авиве второй день подряд проходят массовые стихийные акции протеста против судебной реформы правительства, в городе вновь перекрыты центральные улицы, а... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:00
2023-07-06T23:00
2023-07-06T23:00
протесты против судебной реформы в израиле
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. В Тель-Авиве второй день подряд проходят массовые стихийные акции протеста против судебной реформы правительства, в городе вновь перекрыты центральные улицы, а протестующие собирались у домов некоторых министров правительства и депутатов парламента (Кнессета), сообщает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, двое протестующих были арестованы в Тель-Авиве по обвинению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка возле дома министра по делам Негева и Галлилеи Ицхака Вассерлауфа. Два человека также были арестованы возле дома спикера Кнессета Амира Оханы в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка, сообщает полиция. По данным газета The Jerusalem Post, протестные акции также прошли у домов депутата Кнессета Боаза Бисмута, министра образования Йоава Киша, министра инноваций, науки и технологий Офира Акуниса, министра по делам диаспоры Амихая Чикли, министра разведки Гилы Гамлиэль и некоторых других чиновников. В четверг вечером многие улицы Тель-Авива были перекрыты полицией, а демонстранты вновь блокировали центральную автомагистраль города - шоссе Аялон. В среду в Тель-Авиве прошла одна из крупнейших демонстраций против судебной реформы. В целом, в Израиле протесты не утихают уже 26 недель подряд. Полиция в течение нескольких часов не могла оттеснить протестующих с шоссе Аялон, где находится комплекс правительственных зданий и основные бизнес-центры. Для разгона толпы полиции пришлось применить водометы и прибегнуть к жестким задержаниям протестующих. Массовые протесты вспыхнули с новой силой в Израиле на фоне провала переговоров по судебной реформе между правящей коалицией и оппозицией. Правительство Биньямина Нетаньяху объявило, что некоторые спорные пункты нового законодательства будут отменены или пересмотрены, однако продвижение реформы продолжится в одностороннем порядке. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html
https://ria.ru/20230329/netanyakhu-1861486420.html
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протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль, в мире
Протесты против судебной реформы в Израиле, Кнессет Израиля, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Израиль, В мире
В Тель-Авиве вновь началась акция протеста против судебной реформы
В Тель-Авиве вновь началась массовая стихийная акция протеста против судебной реформы
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. В Тель-Авиве второй день подряд проходят массовые стихийные акции протеста против судебной реформы правительства, в городе вновь перекрыты центральные улицы, а протестующие собирались у домов некоторых министров правительства и депутатов парламента (Кнессета), сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным полиции, двое протестующих были арестованы в Тель-Авиве по обвинению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка возле дома министра по делам Негева и Галлилеи Ицхака Вассерлауфа. Два человека также были арестованы возле дома спикера Кнессета
Амира Оханы в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка, сообщает полиция.
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По данным газета The Jerusalem Post, протестные акции также прошли у домов депутата Кнессета Боаза Бисмута, министра образования Йоава Киша, министра инноваций, науки и технологий Офира Акуниса, министра по делам диаспоры Амихая Чикли, министра разведки Гилы Гамлиэль и некоторых других чиновников.
В четверг вечером многие улицы Тель-Авива были перекрыты полицией, а демонстранты вновь блокировали центральную автомагистраль города - шоссе Аялон.
В среду в Тель-Авиве прошла одна из крупнейших демонстраций против судебной реформы. В целом, в Израиле
протесты не утихают уже 26 недель подряд. Полиция в течение нескольких часов не могла оттеснить протестующих с шоссе Аялон, где находится комплекс правительственных зданий и основные бизнес-центры. Для разгона толпы полиции пришлось применить водометы и прибегнуть к жестким задержаниям протестующих.
Массовые протесты вспыхнули с новой силой в Израиле на фоне провала переговоров по судебной реформе между правящей коалицией и оппозицией. Правительство Биньямина Нетаньяху
объявило, что некоторые спорные пункты нового законодательства будут отменены или пересмотрены, однако продвижение реформы продолжится в одностороннем порядке.
Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
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