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Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов - РИА Новости, 06.07.2023
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03:41 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/prognozy-1882489756.html
Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов
Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов - РИА Новости, 06.07.2023
Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов
Оправдываемость прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных в первом полугодии 2023 года учеными Всероссийского научно-исследовательского института по... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:41
2023-07-06T03:41
максим бедило
внии гочс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
байконур (город)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оправдываемость прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных в первом полугодии 2023 года учеными Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), составила более 90%. "Более 400 прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций подготовили учёные ВНИИ ГОЧС в течение первого полугодия 2023 года. Их оправдываемость в среднем составила 90,5%", - сообщил начальник института Максим Бедило на подведении итогов работы за этот период. По данным ВНИИ ГОЧС, всего было подготовлено 410 прогнозов: 26 декадных, 181 ежедневный, 11 среднесрочных, ежемесячных, циклических и сезонных, 82 бюллетеня пожарной обстановки на территории РФ и 103 гидрологической обстановки. Кроме этого, эксперты представили семь прогнозов чрезвычайных ситуаций при пусках ракет космического назначения с космодромов Байконур и Восточный. "При подготовке прогнозов применяется непрерывная технология прогнозирования ЧС, при которой каждый последующий прогноз уточняет предыдущий. Разработка прогнозов ЧС позволяет обеспечивать постоянный и системный контроль чрезвычайной обстановки и параметров ее динамики на территории всей страны", - уточнил заместитель начальника научно-исследовательского центра ВНИИ ГОЧС "Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций" Алексей Гордиенко, добавив, что всего в 2023 году учёные института должны разработать 713 прогностических документов различной заблаговременности. Во ВНИИ ГОЧС отметили, что все прогнозы доводятся до территориальных органов МЧС в субъектах РФ и используются ими и заинтересованными органами РСЧС для проведения предупредительных мероприятий, а также для приятия при необходимости мер оперативного реагирования. "В настоящее время ВНИИ ГОЧС является единственным научным учреждением в России, в компетенции которого входит работа по прогнозированию чрезвычайных ситуаций в области безопасности населения и территорий, в том числе при осуществлении космической деятельности", - заключили ученые.
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максим бедило, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, байконур (город)
Максим Бедило, ВНИИ ГОЧС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Байконур (город)
Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов

Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС в 2023 году составила более 90 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оправдываемость прогнозов чрезвычайных ситуаций, подготовленных в первом полугодии 2023 года учеными Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), составила более 90%.
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"Более 400 прогнозов возникновения чрезвычайных ситуаций подготовили учёные ВНИИ ГОЧС в течение первого полугодия 2023 года. Их оправдываемость в среднем составила 90,5%", - сообщил начальник института Максим Бедило на подведении итогов работы за этот период.
По данным ВНИИ ГОЧС, всего было подготовлено 410 прогнозов: 26 декадных, 181 ежедневный, 11 среднесрочных, ежемесячных, циклических и сезонных, 82 бюллетеня пожарной обстановки на территории РФ и 103 гидрологической обстановки. Кроме этого, эксперты представили семь прогнозов чрезвычайных ситуаций при пусках ракет космического назначения с космодромов Байконур и Восточный.
"При подготовке прогнозов применяется непрерывная технология прогнозирования ЧС, при которой каждый последующий прогноз уточняет предыдущий. Разработка прогнозов ЧС позволяет обеспечивать постоянный и системный контроль чрезвычайной обстановки и параметров ее динамики на территории всей страны", - уточнил заместитель начальника научно-исследовательского центра ВНИИ ГОЧС "Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций" Алексей Гордиенко, добавив, что всего в 2023 году учёные института должны разработать 713 прогностических документов различной заблаговременности.
Во ВНИИ ГОЧС отметили, что все прогнозы доводятся до территориальных органов МЧС в субъектах РФ и используются ими и заинтересованными органами РСЧС для проведения предупредительных мероприятий, а также для приятия при необходимости мер оперативного реагирования.
"В настоящее время ВНИИ ГОЧС является единственным научным учреждением в России, в компетенции которого входит работа по прогнозированию чрезвычайных ситуаций в области безопасности населения и территорий, в том числе при осуществлении космической деятельности", - заключили ученые.
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Максим БедилоВНИИ ГОЧСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБайконур (город)
 
 
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