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В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников - РИА Новости, 06.07.2023
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14:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/proezd-1882589871.html
В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников
В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников - РИА Новости, 06.07.2023
В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников
"Справедливая Россия - За Правду" внесет в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для московских школьников, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:37
2023-07-06T14:37
общество
москва
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За Правду" внесет в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для московских школьников, заявил глава московского регионального отделения СРЗП, первый заместитель руководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев. "Все московские школьники должны пользоваться общественным транспортом бесплатно ... Соответствующий законопроект наша фракция (в Мосгордуме - ред.) внесет на рассмотрение в Мосгордуму в преддверии Дня семьи, любви и верности", - написал Гусев в своём телеграм-канале. Он добавил, что сейчас право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте есть только у детей из многодетных московских семей, остальные школьники пользуются льготным проездным, который стоит 1250 рублей в квартал. "Наша мера поддержки даст родителям возможность тратить средства с большей пользой для ребят", - написал он. Парламентарий отметил, что инициатива стратегически важная, она поможет повысить рождаемость в Москве. "После внесения законопроекта в Московскую городскую думу мы приступим к работе над аналогичной инициативой для всей страны", - заключил Гусев.
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общество, москва, московская городская дума, госдума рф
Общество, Москва, Московская городская дума, Госдума РФ
В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников

В Мосгордуму внесут законопроект о бесплатном проезде для всех московских школьников

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы
Заседание депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За Правду" внесет в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для московских школьников, заявил глава московского регионального отделения СРЗП, первый заместитель руководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев.
"Все московские школьники должны пользоваться общественным транспортом бесплатно ... Соответствующий законопроект наша фракция (в Мосгордуме - ред.) внесет на рассмотрение в Мосгордуму в преддверии Дня семьи, любви и верности", - написал Гусев в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте есть только у детей из многодетных московских семей, остальные школьники пользуются льготным проездным, который стоит 1250 рублей в квартал.
«
"Наша мера поддержки даст родителям возможность тратить средства с большей пользой для ребят", - написал он.
Парламентарий отметил, что инициатива стратегически важная, она поможет повысить рождаемость в Москве.
«
"После внесения законопроекта в Московскую городскую думу мы приступим к работе над аналогичной инициативой для всей страны", - заключил Гусев.
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ОбществоМоскваМосковская городская думаГосдума РФ
 
 
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