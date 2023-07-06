https://ria.ru/20230706/proezd-1882589871.html

В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников

В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников - РИА Новости, 06.07.2023

В Мосгордуму внесут проект о бесплатном проезде для московских школьников

"Справедливая Россия - За Правду" внесет в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для московских школьников, заявил глава... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:37

2023-07-06T14:37

2023-07-06T14:37

общество

москва

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За Правду" внесет в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для московских школьников, заявил глава московского регионального отделения СРЗП, первый заместитель руководителя фракции в ГД Дмитрий Гусев. "Все московские школьники должны пользоваться общественным транспортом бесплатно ... Соответствующий законопроект наша фракция (в Мосгордуме - ред.) внесет на рассмотрение в Мосгордуму в преддверии Дня семьи, любви и верности", - написал Гусев в своём телеграм-канале. Он добавил, что сейчас право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте есть только у детей из многодетных московских семей, остальные школьники пользуются льготным проездным, который стоит 1250 рублей в квартал. "Наша мера поддержки даст родителям возможность тратить средства с большей пользой для ребят", - написал он. Парламентарий отметил, что инициатива стратегически важная, она поможет повысить рождаемость в Москве. "После внесения законопроекта в Московскую городскую думу мы приступим к работе над аналогичной инициативой для всей страны", - заключил Гусев.

https://ria.ru/20230615/shkolniki-1878391915.html

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общество, москва, московская городская дума, госдума рф