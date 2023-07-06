https://ria.ru/20230706/primore-1882490045.html
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона - РИА Новости, 06.07.2023
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона
Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:47
2023-07-06T03:47
2023-07-06T03:47
михайловский район
доброполье (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. "В село Валентин и село Глазковка проезда нет", - написал глава Лазовского округа Юрий Мосальский в своем telegram-канале. Он отметил, что есть угроза размыва земельного полотна ниже села Беневского на 32-м километре, и попросил жителей района воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Как сообщает "Примавтодор", также нет проезда к селу Яконовка. Перелив зафиксирован на дороге Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка-Яконовка.
https://ria.ru/20230706/prognozy-1882489756.html
https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html
михайловский район
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михайловский район, доброполье (город), происшествия
Михайловский район, Доброполье (город), Происшествия
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона
Еще три села в двух районах Приморья оказались отрезаны от сообщения после мощного циклона