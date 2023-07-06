https://ria.ru/20230706/primore-1882490045.html

Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона

Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона - РИА Новости, 06.07.2023

Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона

Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:47

2023-07-06T03:47

2023-07-06T03:47

михайловский район

доброполье (город)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. "В село Валентин и село Глазковка проезда нет", - написал глава Лазовского округа Юрий Мосальский в своем telegram-канале. Он отметил, что есть угроза размыва земельного полотна ниже села Беневского на 32-м километре, и попросил жителей района воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Как сообщает "Примавтодор", также нет проезда к селу Яконовка. Перелив зафиксирован на дороге Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка-Яконовка.

https://ria.ru/20230706/prognozy-1882489756.html

https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html

михайловский район

доброполье (город)

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михайловский район, доброполье (город), происшествия