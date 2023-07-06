Рейтинг@Mail.ru
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/primore-1882490045.html
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона - РИА Новости, 06.07.2023
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона
Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:47
2023-07-06T03:47
михайловский район
доброполье (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой. "В село Валентин и село Глазковка проезда нет", - написал глава Лазовского округа Юрий Мосальский в своем telegram-канале. Он отметил, что есть угроза размыва земельного полотна ниже села Беневского на 32-м километре, и попросил жителей района воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Как сообщает "Примавтодор", также нет проезда к селу Яконовка. Перелив зафиксирован на дороге Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка-Яконовка.
https://ria.ru/20230706/prognozy-1882489756.html
https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html
михайловский район
доброполье (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михайловский район, доброполье (город), происшествия
Михайловский район, Доброполье (город), Происшествия
Еще три приморских села оказались отрезаны от сообщения после циклона

Еще три села в двух районах Приморья оказались отрезаны от сообщения после мощного циклона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Еще три села в двух районах Приморья отрезало от сообщения переливами после сильных ливней, который принес циклон.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. Власти Приморья ранее сообщили, что есть переливы на дорогах в пяти районах и округах, а село Зеленый Яр в Михайловском районе отрезано водой.
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Оправдываемость прогнозов ВНИИ ГОЧС составила более 90 процентов
Вчера, 03:41
"В село Валентин и село Глазковка проезда нет", - написал глава Лазовского округа Юрий Мосальский в своем telegram-канале.
Он отметил, что есть угроза размыва земельного полотна ниже села Беневского на 32-м километре, и попросил жителей района воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
Как сообщает "Примавтодор", также нет проезда к селу Яконовка. Перелив зафиксирован на дороге Доброполье - Николо-Львовское - Корсаковка-Яконовка.
На реке Колыме - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
МЧС предупредило, что обмеление Колымы может привести к инцидентам с судами
Вчера, 02:49
 
Михайловский районДоброполье (город)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала