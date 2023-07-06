https://ria.ru/20230706/primore-1882488127.html

В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона

В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона - РИА Новости, 06.07.2023

В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона

Отключения света отмечаются в Приморье после мощного циклона, накрывшего регион в среду. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T02:55

2023-07-06T02:55

2023-07-06T02:55

фокино

владивосток

карл маркс

зоя космодемьянская

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Отключения света отмечаются в Приморье после мощного циклона, накрывшего регион в среду. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края в середине дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. "Аварийное отключение: село Кишиневка, Лазо, часть поселка Преображение. Энергетики работают над устранением аварии", - сообщает администрация Лазовского округа. Отмечается, что в округе на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин встречаются переливы. В районе отмечается массовое падение деревьев. По данным администрации ЗАТО Фокино, из-за кроткого замыкания на трансформаторной подстанции без света остались дома на улице Карла Маркса. На месте работает аварийная бригада. Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета, количество осадков в регионе ни в одном районе не достигло месячной нормы. По данным мэрии Владивостока, в городе выпало 66 мм осадков. Из-за ливней на тротуары и дороги сошел грунт. "Бригады были задействованы в уборке наносов грунта на Фадеева, Шошина, Зои Космодемьянской, Жигура, Стрелочной и других лицах города", - сообщает мэрия.

https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html

https://ria.ru/20230616/sevastopol-1878805997.html

фокино

владивосток

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фокино, владивосток, карл маркс, зоя космодемьянская, происшествия