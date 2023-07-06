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В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона - РИА Новости, 06.07.2023
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02:55 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/primore-1882488127.html
В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона
В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона - РИА Новости, 06.07.2023
В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона
Отключения света отмечаются в Приморье после мощного циклона, накрывшего регион в среду. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:55
2023-07-06T02:55
фокино
владивосток
карл маркс
зоя космодемьянская
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Отключения света отмечаются в Приморье после мощного циклона, накрывшего регион в среду. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края в середине дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. "Аварийное отключение: село Кишиневка, Лазо, часть поселка Преображение. Энергетики работают над устранением аварии", - сообщает администрация Лазовского округа. Отмечается, что в округе на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин встречаются переливы. В районе отмечается массовое падение деревьев. По данным администрации ЗАТО Фокино, из-за кроткого замыкания на трансформаторной подстанции без света остались дома на улице Карла Маркса. На месте работает аварийная бригада. Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета, количество осадков в регионе ни в одном районе не достигло месячной нормы. По данным мэрии Владивостока, в городе выпало 66 мм осадков. Из-за ливней на тротуары и дороги сошел грунт. "Бригады были задействованы в уборке наносов грунта на Фадеева, Шошина, Зои Космодемьянской, Жигура, Стрелочной и других лицах города", - сообщает мэрия.
https://ria.ru/20230706/kolyma-1882487988.html
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фокино, владивосток, карл маркс, зоя космодемьянская, происшествия
Фокино, Владивосток, Карл Маркс, Зоя Космодемьянская, Происшествия
В ряде приморских районов произошли отключения света после мощного циклона

В ряде районах Приморья после мощного циклона отмечаются отключения электричества

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Отключения света отмечаются в Приморье после мощного циклона, накрывшего регион в среду.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края в середине дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц.
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"Аварийное отключение: село Кишиневка, Лазо, часть поселка Преображение. Энергетики работают над устранением аварии", - сообщает администрация Лазовского округа.
Отмечается, что в округе на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин встречаются переливы. В районе отмечается массовое падение деревьев.
По данным администрации ЗАТО Фокино, из-за кроткого замыкания на трансформаторной подстанции без света остались дома на улице Карла Маркса. На месте работает аварийная бригада.
Как сообщил РИА Новости представитель Примгидромета, количество осадков в регионе ни в одном районе не достигло месячной нормы. По данным мэрии Владивостока, в городе выпало 66 мм осадков. Из-за ливней на тротуары и дороги сошел грунт.
"Бригады были задействованы в уборке наносов грунта на Фадеева, Шошина, Зои Космодемьянской, Жигура, Стрелочной и других лицах города", - сообщает мэрия.
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ФокиноВладивостокКарл МарксЗоя КосмодемьянскаяПроисшествия
 
 
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