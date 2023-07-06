https://ria.ru/20230706/prigovor-1882530922.html
Суд вынес приговор по делу о покушении на замглавы Херсонской области
Суд вынес приговор по делу о покушении на замглавы Херсонской области - РИА Новости, 06.07.2023
Суд вынес приговор по делу о покушении на замглавы Херсонской области
Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 23 и 24 годам колонии граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:03
2023-07-06T11:03
2023-07-06T11:03
происшествия
херсонская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 23 и 24 годам колонии граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Скакуну окончательное наказание по совокупности преступлений… в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Доманчуку... 23 года лишения свободы", - сказал судья.По данным следствия, Доманчук и Скакун изготовили самодельное взрывное устройство - мину, начиненную поражающими элементами, и установили ее напротив дома в Скадовске, где жил Булюк, а на здание направили видеокамеру, чтобы следить за передвижениями чиновника. Днем 12 декабря 2022 года, когда Булюк вышел из дома и направился к автомобилю, за рулем которого был его знакомый, фигуранты дистанционно взорвали противопехотную мину. Булюк получил ранения, а его знакомый погиб.
https://ria.ru/20230703/fsb-1881835087.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , ростов-на-дону
Происшествия, Херсонская область , Ростов-на-Дону
Суд вынес приговор по делу о покушении на замглавы Херсонской области
Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области Булюка получили 23 и 24 года колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 23 и 24 годам колонии граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Скакуну окончательное наказание по совокупности преступлений… в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Доманчуку... 23 года лишения свободы", - сказал судья.
По данным следствия, Доманчук и Скакун изготовили самодельное взрывное устройство - мину, начиненную поражающими элементами, и установили ее напротив дома в Скадовске, где жил Булюк, а на здание направили видеокамеру, чтобы следить за передвижениями чиновника. Днем 12 декабря 2022 года, когда Булюк вышел из дома и направился к автомобилю, за рулем которого был его знакомый, фигуранты дистанционно взорвали противопехотную мину. Булюк получил ранения, а его знакомый погиб.
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