https://ria.ru/20230706/prigovor-1882494667.html

Это рекорд. Человечеству вынесли смертный приговор

Это рекорд. Человечеству вынесли смертный приговор - РИА Новости, 06.07.2023

Это рекорд. Человечеству вынесли смертный приговор

Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества, такое мнение в беседе со Sky News выразила климатолог из Института... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:49

2023-07-06T05:49

2023-07-06T15:06

в мире

великобритания

сша

тедрос адханом гебрейесус

оон

воз

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новый рекорд среднемировой температуры является "смертным приговором" для человечества, такое мнение в беседе со Sky News выразила климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто.Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, которые приводит издание, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года, тогда среднемировая температура составила 16,92 градуса."Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем", — заявила Отто.Как отмечает издание, в этом году ООН предупреждала о росте глобальных температур из-за изменения климата и связанного с фазами океанского течения природного явления Эль-Ниньо. Особенность смены фаз заключается в том, что при Ла-Нинье тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.Как заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, организация ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары.

https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

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в мире, великобритания, сша, тедрос адханом гебрейесус, оон, воз