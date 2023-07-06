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В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2023
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08:57 06.07.2023
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В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности
В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2023
В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности
Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве, гостей ожидают спортивные эстафеты, мастер-классы, магические фокусы и пенная... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:57
2023-07-06T08:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
день семьи, любви и верности в россии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве, гостей ожидают спортивные эстафеты, мастер-классы, магические фокусы и пенная вечеринка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова Мечты". "Восьмого июля для посетителей южного ландшафтного парка "Остров Мечты" проведут большой семейный праздник с развлекательной программой ко Дню семьи, любви и верности. Все мероприятия бесплатны", - рассказали в пресс-службе. В парке отметили, что с 14.00 до 18.30 гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы. С 14.30 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шаров. Гостей праздника также ждут веселые игры и конкурсы от Дримчиков - новых персонажей парка развлечений. "В 17.00 для посетителей пройдет зрелищное представление фокусника-иллюзиониста, который продемонстрирует магию левитации, мастерство жонглирования и устроит волшебный интерактив со зрителями. Завершится праздник в 18.00 настоящей пенной вечеринкой", - добавили в пресс-службе.
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москва, общество, день семьи, любви и верности в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, День семьи, любви и верности в России
В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности

В парке "Остров Мечты" 8 июля в Москве пройдет праздник ко Дню семьи, любви и верности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на "Острове Мечты" в Москве
Посетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на Острове Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на открытии новой пляжной зоны Dream Beach Club на "Острове Мечты" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве, гостей ожидают спортивные эстафеты, мастер-классы, магические фокусы и пенная вечеринка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова Мечты".
"Восьмого июля для посетителей южного ландшафтного парка "Остров Мечты" проведут большой семейный праздник с развлекательной программой ко Дню семьи, любви и верности. Все мероприятия бесплатны", - рассказали в пресс-службе.
В парке отметили, что с 14.00 до 18.30 гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы. С 14.30 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шаров. Гостей праздника также ждут веселые игры и конкурсы от Дримчиков - новых персонажей парка развлечений.
"В 17.00 для посетителей пройдет зрелищное представление фокусника-иллюзиониста, который продемонстрирует магию левитации, мастерство жонглирования и устроит волшебный интерактив со зрителями. Завершится праздник в 18.00 настоящей пенной вечеринкой", - добавили в пресс-службе.
Семья отдыхает у берега реки - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Международный день семей
15 мая, 02:03
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоДень семьи, любви и верности в России
 
 
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