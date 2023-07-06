https://ria.ru/20230706/prazdnik-1882503707.html

В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности

В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2023

В парке "Остров Мечты" в Москве отпразднуют День семьи, любви и верности

Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве, гостей ожидают спортивные эстафеты, мастер-классы, магические фокусы и пенная... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:57

2023-07-06T08:57

2023-07-06T08:57

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москва

общество

день семьи, любви и верности в россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в парке "Остров Мечты" в Москве, гостей ожидают спортивные эстафеты, мастер-классы, магические фокусы и пенная вечеринка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Острова Мечты". "Восьмого июля для посетителей южного ландшафтного парка "Остров Мечты" проведут большой семейный праздник с развлекательной программой ко Дню семьи, любви и верности. Все мероприятия бесплатны", - рассказали в пресс-службе. В парке отметили, что с 14.00 до 18.30 гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы. С 14.30 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шаров. Гостей праздника также ждут веселые игры и конкурсы от Дримчиков - новых персонажей парка развлечений. "В 17.00 для посетителей пройдет зрелищное представление фокусника-иллюзиониста, который продемонстрирует магию левитации, мастерство жонглирования и устроит волшебный интерактив со зрителями. Завершится праздник в 18.00 настоящей пенной вечеринкой", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230515/semi-1871291593.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, день семьи, любви и верности в россии