https://ria.ru/20230706/prava-1882648333.html

МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав - РИА Новости, 06.07.2023

МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:54

2023-07-06T17:54

2023-07-06T17:59

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни. Проект поставления предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в аппарате.Ранее в четверг глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко