https://ria.ru/20230706/prava-1882648333.html
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав - РИА Новости, 06.07.2023
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:54
2023-07-06T17:54
2023-07-06T17:59
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни. Проект поставления предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в аппарате.Ранее в четверг глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
Аппарат Чернышенко: проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав готов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни. Проект поставления предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в аппарате.
Ранее в четверг глава ГИБДД
России Михаил Черников
заявил, что МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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