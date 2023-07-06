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МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав - РИА Новости, 06.07.2023
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17:54 06.07.2023 (обновлено: 17:59 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/prava-1882648333.html
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав - РИА Новости, 06.07.2023
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав
Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:54
2023-07-06T17:59
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни. Проект поставления предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в аппарате.Ранее в четверг глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
МВД подготовило проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав

Аппарат Чернышенко: проект об уравнивании цифровых и бумажных водительских прав готов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов, ожидается, что его внесут в правительство в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Проект постановления разработан и прошел межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство. Ожидаем, что он будет направлен в ближайшие дни. Проект поставления предполагает, что водительское удостоверение можно предъявить не только в виде обычных пластиковых прав, но и в электронном виде в мобильном приложении "Госуслуги Авто", - сообщили в аппарате.
Ранее в четверг глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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