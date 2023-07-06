https://ria.ru/20230706/prava-1882555944.html

Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным

Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным - РИА Новости, 06.07.2023

Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным

МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:54

2023-07-06T12:54

2023-07-06T12:54

общество

россия

михаил черников

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников. "Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы... в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца", – сказал он. Ранее в интервью "Российской газете" Черников заявил, что идут "работы по согласованию" проекта постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ". После его вступления в законную силу, по словам главы ГИБДД, "автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде".

https://ria.ru/20230118/vkontakte-1845761215.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф