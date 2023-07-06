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Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным - РИА Новости, 06.07.2023
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12:54 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/prava-1882555944.html
Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным
Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным - РИА Новости, 06.07.2023
Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным
МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному, сообщил глава... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:54
2023-07-06T12:54
общество
россия
михаил черников
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников. "Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы... в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца", – сказал он. Ранее в интервью "Российской газете" Черников заявил, что идут "работы по согласованию" проекта постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ". После его вступления в законную силу, по словам главы ГИБДД, "автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде".
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общество, россия, михаил черников, гибдд мвд рф
Общество, Россия, Михаил Черников, ГИБДД МВД РФ
Электронные водительские права планируют приравнять к бумажным

МВД готовит проект, приравнивающий электронные водительские права к бумажным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. МВД и Минтранс готовят проект постановления правительства РФ, по которому электронное водительское удостоверение будет равнозначно бумажному, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
"Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы... в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца", – сказал он.
Ранее в интервью "Российской газете" Черников заявил, что идут "работы по согласованию" проекта постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ". После его вступления в законную силу, по словам главы ГИБДД, "автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде".
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ОбществоРоссияМихаил ЧерниковГИБДД МВД РФ
 
 
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