https://ria.ru/20230706/pomosch-1882605194.html

Из Алтайского края участникам спецоперации отправили автомобили и лекарства

Из Алтайского края участникам спецоперации отправили автомобили и лекарства - РИА Новости, 06.07.2023

Из Алтайского края участникам спецоперации отправили автомобили и лекарства

Автомобили, лекарства и емкости под воду отправили из Алтайского края участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России" на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:42

2023-07-06T15:42

2023-07-06T15:42

надежные люди

алтайский край

барнаул

луганск

единая россия

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БАРНАУЛ, 6 июл - РИА Новости. Автомобили, лекарства и емкости под воду отправили из Алтайского края участникам спецоперации, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России" на своем сайте. "При общественной поддержке совместно с "Доброй волей 22", Союзом женщин и Женским движением "Единой России" из Барнаула отправлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО. Через несколько дней в Луганск и Донецк прибудут пять грузовиков с автомобилями, оборудованием и другими вещами", - говорится в сообщении. Отмечается, что в грузовиках - 12 автомобилей для алтайских военных, посылки из дома, необходимое снаряжение. "Из того, что до этого не отправляли, – емкости под воду. В них есть очень большая потребность на передовой. Также были включены медикаменты для медсанчасти, в том числе 10 000 антибиотиков в ампулах и более сотни в таблетках", – цитирует пресс-служба заместителя секретаря регионального отделения "Единой России" Дениса Голобородько.

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html

алтайский край

барнаул

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алтайский край, барнаул, луганск, единая россия