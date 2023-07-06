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Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы - РИА Новости, 06.07.2023
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13:32 06.07.2023
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Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы - РИА Новости, 06.07.2023
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы
Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:32
2023-07-06T13:32
надежные люди
новолакский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем телеграм-канале. "Участники СВО в очередной раз поблагодарили Республику Дагестан за оказанную гуманитарную помощь. Так, на сей раз для нужд бойцов на передовую уроженцем села Гамиях Новолакского района, владельцем шинного центра Аслодином Аслудиновым и его братьями направлены прицелы в количестве пяти штук", – говорится в сообщении. Ранее Аслудинов направил военнослужащим и жителям поселков на территории новых регионов России гуманитарную помощь в виде картофеля и питьевой воды.
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новолакский район, россия
Надежные люди, Новолакский район, Россия
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы

Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам в зоне СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем телеграм-канале.
"Участники СВО в очередной раз поблагодарили Республику Дагестан за оказанную гуманитарную помощь. Так, на сей раз для нужд бойцов на передовую уроженцем села Гамиях Новолакского района, владельцем шинного центра Аслодином Аслудиновым и его братьями направлены прицелы в количестве пяти штук", – говорится в сообщении.
Ранее Аслудинов направил военнослужащим и жителям поселков на территории новых регионов России гуманитарную помощь в виде картофеля и питьевой воды.
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Надежные людиНоволакский районРоссия
 
 
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