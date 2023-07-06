https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы - РИА Новости, 06.07.2023
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы
Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:32
2023-07-06T13:32
2023-07-06T13:32
надежные люди
новолакский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867690112_0:174:3035:1881_1920x0_80_0_0_40858673658ab34d5226d59b261b78b9.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем телеграм-канале. "Участники СВО в очередной раз поблагодарили Республику Дагестан за оказанную гуманитарную помощь. Так, на сей раз для нужд бойцов на передовую уроженцем села Гамиях Новолакского района, владельцем шинного центра Аслодином Аслудиновым и его братьями направлены прицелы в количестве пяти штук", – говорится в сообщении. Ранее Аслудинов направил военнослужащим и жителям поселков на территории новых регионов России гуманитарную помощь в виде картофеля и питьевой воды.
https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html
новолакский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867690112_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8896f8df0d3e3a60ef5a176ea9a21d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новолакский район, россия
Надежные люди, Новолакский район, Россия
Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы
Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам в зоне СВО