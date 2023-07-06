https://ria.ru/20230706/pomosch-1882567673.html

Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы

Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы - РИА Новости, 06.07.2023

Дагестанский меценат передал участникам спецоперации прицелы

Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:32

2023-07-06T13:32

2023-07-06T13:32

надежные люди

новолакский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Предприниматель из Новолакского района Дагестана направил пять прицелов бойцам специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации района в своем телеграм-канале. "Участники СВО в очередной раз поблагодарили Республику Дагестан за оказанную гуманитарную помощь. Так, на сей раз для нужд бойцов на передовую уроженцем села Гамиях Новолакского района, владельцем шинного центра Аслодином Аслудиновым и его братьями направлены прицелы в количестве пяти штук", – говорится в сообщении. Ранее Аслудинов направил военнослужащим и жителям поселков на территории новых регионов России гуманитарную помощь в виде картофеля и питьевой воды.

https://ria.ru/20230706/pomosch-1882517339.html

новолакский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новолакский район, россия