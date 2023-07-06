https://ria.ru/20230706/polsha-1882620574.html

Польские чиновники опасаются расправ, заявил сотрудник мэрии Варшавы

Польские чиновники опасаются расправ, заявил сотрудник мэрии Варшавы - РИА Новости, 06.07.2023

Польские чиновники опасаются расправ, заявил сотрудник мэрии Варшавы

Польские чиновники опасаются политических расправ под видом исполнения недавно принятого закона о люстрации, рассказал РИА Новости один из сотрудников... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:18

2023-07-06T16:18

2023-07-06T16:24

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польша

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ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 6 июл - РИА Новости. Польские чиновники опасаются политических расправ под видом исполнения недавно принятого закона о люстрации, рассказал РИА Новости один из сотрудников варшавской мэрии. В Польше в конце июня вступили в силу изменения в законе "О государственной службе". Изменения предусматривают среди прочего запрет трудоустраивать на государственную службу и в государственные учреждения бывших офицеров и сотрудников органов безопасности Польской народной республики. В соответствии с законом, руководители должны передали в Институт национальной памяти список всех своих сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года. У самих чиновников в возрасте 51 года и старше есть 30 дней, чтобы подать соответствующую декларацию. Неподача декларации или подтверждение в ней сотрудничества со спецслужбами ПНР автоматически приведет к увольнению в течение 15 дней. "Конечно, этот новый закон не добавляет энтузиазма государственным служащим, которых он касается. Пока, насколько я знаю, далеко не все подали люстрационные декларации. Но время идет и это все-равно придется сделать. Иначе – увольнение", - рассказал собеседник агентства. Он опасается, что под прикрытием исполнения закона и "чистки" государственных учреждений от бывших сотрудников и агентов спецслужб, польские власти захотят избавиться от нелояльных чиновников. "Посмотрите, кто у власти в нашей стране - "Право и справедливость". А посмотрите, кто у власти практически во всех крупных городах - оппозиция. Могу сказать, что далеко не все чиновники, например, в Варшаве, поддерживают "Право и справедливость". Я бы сказал, что таких меньшинство. Естественно, что они в меру сил не позволяют центральной власти делать все, что они захотят", - сказал сотрудник мэрии Варшавы. Он пояснил, что не очень доверяет Институту национальной памяти, который будет проверять декларации чиновников. "Кто будет проверять? Люди, которые верны Качиньскому и компании (лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский - ред.). Процедура проверки вроде бы и понятная, но огромная часть архивов до сих пор закрыта. Опротестовать обвинение в том, что ты был агентом, будет практически нереально. Хорошая возможность выкинуть на улицу неугодных людей, приклеив им ярлыки", - заявил чиновник. При этом он сомневается, что такая люстрация пойдет государству на пользу. "Возникнет кадровая проблема. Чиновники 51 года и старше – это самые опытные работники, с огромным стажем. Кем их заменят? У нас в Польше и так большие бюрократические проблемы, а будет еще хуже", - заключил собеседник агентства. У Института национальной памяти есть пять месяцев, чтобы проверить данные деклараций. Если обнаружатся доказательства сотрудничества со спецслужбами ПНР, должностные лица автоматически потеряют работу, и они получат запрет на работу в государственных структурах. По предварительным оценкам института, под люстрацию подпадают около 40 тысяч польских чиновников.

https://ria.ru/20230526/lyustratsiya-1874459054.html

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава, ярослав качиньский