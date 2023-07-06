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Поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро - РИА Новости, 06.07.2023
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Нижегородская область
 
21:59 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/poezd-1882687883.html
Поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро
Поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро - РИА Новости, 06.07.2023
Поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро
Официальный запуск тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" состоялся в четверг в петербургском метрополитене, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:59
2023-07-06T21:59
нижегородская область
нижний новгород
санкт-петербург
глеб никитин
александр беглов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Официальный запуск тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" состоялся в четверг в петербургском метрополитене, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Креативный дизайн каждого вагона поезда посвящен одному из шести городов Нижегородской области - Нижнему Новгороду, Болдино, Городцу, Семенову, Дивеево, Арзамасу - и отражает историю и культуру региона. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажиру каждого вагона "погрузиться" в один из представленных городов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что сотрудничество региона и Санкт-Петербурга развивается по многим направлениям. "В 2021 году в рамках ПМЭФ мы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, а в 2022 году соглашения о совместных действиях в сфере туризма. Сейчас наши планы находят свое воплощение в таких ярких проектах, как запуск тематического поезда метро. С достопримечательностями Нижегородской области смогут ближе познакомиться как сами петербуржцы, так и гости города на Неве", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Он отметил, что Нижний Новгород и другие города региона с каждым годом набирают популярность у туристов, но важно привлекать в регион новых гостей. Это даст возможность развиваться туристическому бизнесу и необходимой инфраструктуре. Тематический поезд будет курсировать в метро до января 2024 года по линии №2. За время работы поезда это смогут увидеть миллионы людей – ежедневный пассажиропоток на линии превышает 550 тысяч человек. Запуск брендированного поезда в Санкт-Петербурге стал продолжением аналогичного проекта в Москве и активного сотрудничества регионов по развитию нового туристического маршрута "Три столицы: от рассвета до заката". Ранее тематический "нижегородский" поезд был запущен в феврале 2023 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
https://ria.ru/20230706/sapsan-1882487849.html
https://ria.ru/20230615/tsentr-1878490781.html
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нижний новгород, санкт-петербург, глеб никитин, александр беглов
Нижегородская область, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Александр Беглов
Поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро

Тематический поезд "Нижний Новгород" запустили в петербургском метро

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗнак метро в Санкт-Петербурге
Знак метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Знак метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Официальный запуск тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" состоялся в четверг в петербургском метрополитене, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Креативный дизайн каждого вагона поезда посвящен одному из шести городов Нижегородской области - Нижнему Новгороду, Болдино, Городцу, Семенову, Дивеево, Арзамасу - и отражает историю и культуру региона. Во внутреннем оформлении поезда используются QR-коды, которые позволяют пассажиру каждого вагона "погрузиться" в один из представленных городов.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что сотрудничество региона и Санкт-Петербурга развивается по многим направлениям.
"В 2021 году в рамках ПМЭФ мы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, а в 2022 году соглашения о совместных действиях в сфере туризма. Сейчас наши планы находят свое воплощение в таких ярких проектах, как запуск тематического поезда метро. С достопримечательностями Нижегородской области смогут ближе познакомиться как сами петербуржцы, так и гости города на Неве", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что Нижний Новгород и другие города региона с каждым годом набирают популярность у туристов, но важно привлекать в регион новых гостей. Это даст возможность развиваться туристическому бизнесу и необходимой инфраструктуре.
Тематический поезд будет курсировать в метро до января 2024 года по линии №2. За время работы поезда это смогут увидеть миллионы людей – ежедневный пассажиропоток на линии превышает 550 тысяч человек.
Запуск брендированного поезда в Санкт-Петербурге стал продолжением аналогичного проекта в Москве и активного сотрудничества регионов по развитию нового туристического маршрута "Три столицы: от рассвета до заката".
Ранее тематический "нижегородский" поезд был запущен в феврале 2023 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
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