https://ria.ru/20230706/podderzhka-1882694968.html

Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел

Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел - РИА Новости, 06.07.2023

Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел

Украина и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии, заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:34

2023-07-06T23:34

2023-07-06T23:34

в мире

украина

петр павел

владимир зеленский

чехия

прага

петр фиала

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ПРАГА, 6 июл – РИА Новости. Украина и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии, заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским. "Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем", - сказал Павел. По словам Павела, если объединить ту помощь, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме это составит около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов). Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что военная помощь Чехии Украине за период после 24 февраля 2022 года составила почти 5 миллиардов крон (около 227 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html

https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html

украина

чехия

прага

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в мире, украина, петр павел, владимир зеленский, чехия, прага, петр фиала