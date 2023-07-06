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Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел - РИА Новости, 06.07.2023
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23:34 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/podderzhka-1882694968.html
Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел
Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел - РИА Новости, 06.07.2023
Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел
Украина и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии, заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:34
2023-07-06T23:34
в мире
украина
петр павел
владимир зеленский
чехия
прага
петр фиала
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ПРАГА, 6 июл – РИА Новости. Украина и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии, заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским. "Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем", - сказал Павел. По словам Павела, если объединить ту помощь, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме это составит около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов). Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что военная помощь Чехии Украине за период после 24 февраля 2022 года составила почти 5 миллиардов крон (около 227 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html
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в мире, украина, петр павел, владимир зеленский, чехия, прага, петр фиала
В мире, Украина, Петр Павел, Владимир Зеленский, Чехия, Прага, Петр Фиала
Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, заявил Петр Павел

Петр Павел: Украина и дальше может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 июл – РИА Новости. Украина и в дальнейшем может рассчитывать на всестороннюю поддержку Чехии, заявил в четверг вечером чешский президент Петр Павел на пресс-конференции после переговоров с прибывшим в Прагу Владимиром Зеленским.
«
"Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем", - сказал Павел.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
4 июля, 16:48
По словам Павела, если объединить ту помощь, которую оказывали Украине не только правительство и отдельные министерства, но и общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, отдельные граждане Чехии, то в сумме это составит около 45 миллиардов крон (около 2 миллиардов долларов).
Ранее чешский премьер Петр Фиала сообщил, что военная помощь Чехии Украине за период после 24 февраля 2022 года составила почти 5 миллиардов крон (около 227 миллионов долларов).
Чешский военный и общественный деятель Петр Павел - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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В миреУкраинаПетр ПавелВладимир ЗеленскийЧехияПрагаПетр Фиала
 
 
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