https://ria.ru/20230706/plennyy-1882495499.html
Пленный из "Кракена" назвал свое подразделение "элитным мясом"
Пленный из "Кракена" назвал свое подразделение "элитным мясом" - РИА Новости, 06.07.2023
Пленный из "Кракена" назвал свое подразделение "элитным мясом"
Пленный боевик из "Кракена" Андрей Приходько в беседе с РИА Новости назвал свое подразделение "элитным мясом" начальника Главного управления разведки... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:07
2023-07-06T06:07
2023-07-06T11:58
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ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Пленный боевик из "Кракена" Андрей Приходько в беседе с РИА Новости назвал свое подразделение "элитным мясом" начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, по его словам, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют. Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется ГУР Минобороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики батальона "Азов"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные. "На картинке, в YouTube, в Telegram — это классно, круто (там служить. — Прим. ред.). А по факту — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас, внутри подразделения ходит такое выражение "элитное мясо Буданова", — рассказал Приходько. С его слов, командование "Кракена" большое внимание уделяет самопиару. Все материалы передаются в Киев для создания нужного медийного образа. "Информация доходит до Киева и информационных структур, до Киева — нам выдают "гоупрошки" (экшн-камеры. — Прим. ред.). Если операция проводится успешно, она какими-то частями выкладывается. То же самое, если мы находимся на полигоне — красивые видео снимаем, то же самое — GoPro — все красиво, все тактически, все красиво одеты. Таким образом подается, что это спецподразделение — прям элита элитная", — рассказал пленный. Материалы о военных преступлениях лидера украинского нацподразделения "Кракен" Сергея Величко собирают в ЛНР для будущего трибунала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230703/plennyy-1881888426.html
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киев, луганская народная республика, россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, youtube, telegram, в мире
Киев, Луганская Народная Республика, Россия, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, YouTube, Telegram, В мире
Пленный из "Кракена" назвал свое подразделение "элитным мясом"
Пленный из "Кракена" назвал свое подразделение "элитным мясом" главы ГУР Украины Буданова
ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Пленный боевик из "Кракена" Андрей Приходько в беседе с РИА Новости назвал свое подразделение "элитным мясом" начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, по его словам, такое выражение появилось в обиходе между самими националистами, которые там служат и воюют.
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется ГУР Минобороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики батальона "Азов"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
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"На картинке, в YouTube
, в Telegram
— это классно, круто (там служить. — Прим. ред.). А по факту — это обычное подразделение, которое желает быть лучшим, так сказать. Вообще, оно должно было считаться диверсионно-разведывательным, а по факту оно является штурмовым. Среди нас, внутри подразделения ходит такое выражение "элитное мясо Буданова", — рассказал Приходько.
С его слов, командование "Кракена" большое внимание уделяет самопиару. Все материалы передаются в Киев
для создания нужного медийного образа.
"Информация доходит до Киева и информационных структур, до Киева — нам выдают "гоупрошки" (экшн-камеры. — Прим. ред.). Если операция проводится успешно, она какими-то частями выкладывается. То же самое, если мы находимся на полигоне — красивые видео снимаем, то же самое — GoPro — все красиво, все тактически, все красиво одеты. Таким образом подается, что это спецподразделение — прям элита элитная", — рассказал пленный.
Материалы о военных преступлениях лидера украинского нацподразделения "Кракен" Сергея Величко собирают в ЛНР
для будущего трибунала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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