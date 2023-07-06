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С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 06.07.2023 (обновлено: 18:13 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/plennye-1882609116.html
С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных
С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных - РИА Новости, 06.07.2023
С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных
Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:49
2023-07-06T18:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны."Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 11 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 94 военнослужащих.Москва начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html
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Возвращение российских военных из украинского плена
Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. "Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 45 российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны.
«
"Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 11 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 94 военнослужащих.
Москва начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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