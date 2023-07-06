https://ria.ru/20230706/plennye-1882609116.html

С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных

С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных - РИА Новости, 06.07.2023

С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных

Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:49

2023-07-06T15:49

2023-07-06T18:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882651437_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecc594861cdd3c46e1564e7489606929.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны."Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 11 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 94 военнослужащих.Москва начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230320/pytki-1859105656.html

https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военных из украинского плена Из украинского плена вернулись 45 российских военных, сообщило Минобороны. "Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отметили в ведомстве. 2023-07-06T15:49 true PT2M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)