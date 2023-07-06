https://ria.ru/20230706/plen-1882691598.html

Спецоперация, 6 июля: из украинского плена вернулись 45 российских военных

Спецоперация, 6 июля: из украинского плена вернулись 45 российских военных - РИА Новости, 06.07.2023

Спецоперация, 6 июля: из украинского плена вернулись 45 российских военных

Сорок пять российских военных возвращены из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:05

2023-07-06T23:05

2023-07-06T23:25

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

украина

киев

мария захарова

николай патрушев

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сорок пять российских военных возвращены из украинского плена, где им грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.Удар по ChallengerКорабли ВМФ России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, стратегические резервы Украины получили существенный урон, сообщило Минобороны России. Источник в министерстве уточнил, что целью удара стала военная академия во Львове, с высокой степенью вероятности на ее территории были в том числе британские танки Challenger, а в казармах размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников. Потери ВСУВладимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ. Теракты и провокации КиеваСекретариату ООН безразлично, что Киев не оставляет попыток совершить диверсии на Запорожской АЭС, Москва призывает организацию не закрывать глаза на это, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Киев в нынешнем году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Западное оружиеСША, как ожидается, объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, пишет New York Times со ссылкой на источники. Официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер ответил, что этот вопрос все еще на рассмотрении. Российские военные захватили на линии соприкосновения практически целую британскую крылатую ракету Storm Shadow, ее изучат специалисты, сообщил начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

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