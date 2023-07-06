https://ria.ru/20230706/platskart-1882481779.html
В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт
В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт
РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:45
2023-07-06T00:45
2023-07-06T00:45
ржд
федеральная пассажирская компания
дмитрий пегов
петр иванов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. В холдинге РЖД несколько лет назад обсуждалось введение новых названий классов обслуживания в поездах: эконом, комфорт, бизнес. Занимавший в 2019 году пост гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов допускал, что в перспективе название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов. "Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", - считает Пегов.
https://ria.ru/20230624/vokzaly-1880241568.html
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ржд, федеральная пассажирская компания, дмитрий пегов, петр иванов
РЖД, Федеральная пассажирская компания, Дмитрий Пегов, Петр Иванов
В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт
Замглавы РЖД Пегов: плацкарт сохранится как название и вид класса обслуживания