https://ria.ru/20230706/platskart-1882481779.html

В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт

В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД сообщили о планах сохранить плацкарт

РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:45

2023-07-06T00:45

2023-07-06T00:45

ржд

федеральная пассажирская компания

дмитрий пегов

петр иванов

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. В холдинге РЖД несколько лет назад обсуждалось введение новых названий классов обслуживания в поездах: эконом, комфорт, бизнес. Занимавший в 2019 году пост гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов допускал, что в перспективе название "плацкарт" может исчезнуть из российских поездов. "Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", - считает Пегов.

https://ria.ru/20230624/vokzaly-1880241568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, федеральная пассажирская компания, дмитрий пегов, петр иванов