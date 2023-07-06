https://ria.ru/20230706/pivo-1882492127.html
Названа самая популярная у россиян марка пива
Названа самая популярная у россиян марка пива - РИА Новости, 06.07.2023
Названа самая популярная у россиян марка пива
Россияне чаще всего при покупке пива отдают предпочтение российским маркам, а самым продаваемым является "Жигулевское", на него приходится 26% продаж,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:58
2023-07-06T04:58
2023-07-06T04:58
россия
carlsberg
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россияне чаще всего при покупке пива отдают предпочтение российским маркам, а самым продаваемым является "Жигулевское", на него приходится 26% продаж, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", изучив реализацию более чем в 80 тысячах торговых точек. Для исследования взяли данные за второй квартал 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. "В целом спрос на пиво стабильный: количество чеков уменьшилось всего на 1%, а сумма продаж при этом выросла на 1%. Чаще всего отдают предпочтение российским брендам пива. Самая большая доля в продажах у "Жигулевского" - 26%. Эта марка остается востребованной, несмотря на то, что количество чеков упало на 9%, а выручка - на 4%", - сказала аналитик Дарья Жигалина. По ее словам, "розливом "Жигулевского" занимаются сразу несколько заводов в России, такая же ситуация и у пива "Чешское", на которое приходится 8,5% продаж". По ее словам, также среди лидеров "Балтика" с долей продажах - 14%, прирост в чеках составил 10%, в выручке - 9%, средняя цена снизилась на 2%, и теперь составляет 74 рубля за бутылку 0,5 литра. Доля продаж Bud составляет 6,5%, количество чеков не изменилось, выручка увеличилась на 10%, средняя цена выросла на 11% и составляет 92 рубля за 0,5 литра. У напитка "Жигули" доля в продажах - 6,4%, а количество чеков упало на 4%, сумма выручки - на 5%, при этом цена не изменилась - 82 рубля за бутылку. "В то же время, самое сильное падение продаж произошло у брендов Carlsberg, Kronenbourg, Клинское, Staropramen, Miller - почти все из них заявили об уходе с рынка РФ. Скорее всего, во втором квартале 2023 года распродавали остатки этого пива", - отметила Жигалина. Она уточнила, что "понять причину незначительного падения продаж, например от -20% до -5%, сложнее - это может быть рост цены; изменение литража или упаковки, которое "не зашло" потребителю; логистические проблемы, когда бренд официально не уходил с российского рынка, но пути поставок изменились. А еще это может быть связано с тем, что завод от иностранной компании перешел к российскому бизнесу. "В следствие изменилась рецептура напитка, и он перестал нравится потребителю", - заключила аналитик.
https://ria.ru/20230705/vino-1882280219.html
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россия, carlsberg
Названа самая популярная у россиян марка пива
"Контур.Маркет": больше четверти продаваемого в России пива приходится на "Жигулевское"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россияне чаще всего при покупке пива отдают предпочтение российским маркам, а самым продаваемым является "Жигулевское", на него приходится 26% продаж, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", изучив реализацию более чем в 80 тысячах торговых точек.
Для исследования взяли данные за второй квартал 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.
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"В целом спрос на пиво стабильный: количество чеков уменьшилось всего на 1%, а сумма продаж при этом выросла на 1%. Чаще всего отдают предпочтение российским брендам пива. Самая большая доля в продажах у "Жигулевского" - 26%. Эта марка остается востребованной, несмотря на то, что количество чеков упало на 9%, а выручка - на 4%", - сказала аналитик Дарья Жигалина.
По ее словам, "розливом "Жигулевского" занимаются сразу несколько заводов в России
, такая же ситуация и у пива "Чешское", на которое приходится 8,5% продаж".
По ее словам, также среди лидеров "Балтика" с долей продажах - 14%, прирост в чеках составил 10%, в выручке - 9%, средняя цена снизилась на 2%, и теперь составляет 74 рубля за бутылку 0,5 литра. Доля продаж Bud составляет 6,5%, количество чеков не изменилось, выручка увеличилась на 10%, средняя цена выросла на 11% и составляет 92 рубля за 0,5 литра. У напитка "Жигули" доля в продажах - 6,4%, а количество чеков упало на 4%, сумма выручки - на 5%, при этом цена не изменилась - 82 рубля за бутылку.
"В то же время, самое сильное падение продаж произошло у брендов Carlsberg
, Kronenbourg, Клинское, Staropramen, Miller - почти все из них заявили об уходе с рынка РФ. Скорее всего, во втором квартале 2023 года распродавали остатки этого пива", - отметила Жигалина.
Она уточнила, что "понять причину незначительного падения продаж, например от -20% до -5%, сложнее - это может быть рост цены; изменение литража или упаковки, которое "не зашло" потребителю; логистические проблемы, когда бренд официально не уходил с российского рынка, но пути поставок изменились. А еще это может быть связано с тем, что завод от иностранной компании перешел к российскому бизнесу. "В следствие изменилась рецептура напитка, и он перестал нравится потребителю", - заключила аналитик.
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