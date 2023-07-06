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Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран - РИА Новости, 06.07.2023
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13:20 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/peskov-1882563267.html
Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран
Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран - РИА Новости, 06.07.2023
Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран
Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в конфликт, многие "уже с головой влезли и прямо, и косвенно", заявил... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:20
2023-07-06T13:20
киев
россия
болгария
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в конфликт, многие "уже с головой влезли и прямо, и косвенно", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт, многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт, понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд Владимира Зеленского в Болгарию, где тот обсудит поставки вооружений.
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киев, россия, болгария, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Киев, Россия, Болгария, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран

Песков: киевский режим делает все, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба из танка ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в конфликт, многие "уже с головой влезли и прямо, и косвенно", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт, многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт, понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд Владимира Зеленского в Болгарию, где тот обсудит поставки вооружений.
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КиевРоссияБолгарияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ мире
 
 
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