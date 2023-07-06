https://ria.ru/20230706/peskov-1882563267.html

Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран

Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран - РИА Новости, 06.07.2023

Песков: Киев хочет затащить в конфликт как можно больше стран

Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в конфликт, многие "уже с головой влезли и прямо, и косвенно", заявил... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:20

2023-07-06T13:20

2023-07-06T13:20

киев

россия

болгария

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в конфликт, многие "уже с головой влезли и прямо, и косвенно", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран фактически напрямую в этот конфликт, многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт, понятно, что эту тему они будут обсуждать и с болгарами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд Владимира Зеленского в Болгарию, где тот обсудит поставки вооружений.

https://ria.ru/20230705/kuleba-1882475116.html

киев

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болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, болгария, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире