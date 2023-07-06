https://ria.ru/20230706/peregovory-1882591692.html

Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ

Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023

Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ

Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:44

2023-07-06T14:44

2023-07-06T14:44

в мире

сша

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. "Группа бывших высокопоставленных чиновников США в сфере нацбезопасности провели секретные переговоры с известными россиянами... Лавров в течение нескольких часов провел встречу с группой в апреле в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал сообщает, что в ходе переговоров обсуждались судьба новых регионов России, стороны также пытались найти вопросы, по которым Москва и Киев могут добиться договоренностей.

https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, сергей лавров