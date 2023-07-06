Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882591692.html
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ
Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:44
2023-07-06T14:44
в мире
сша
россия
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. "Группа бывших высокопоставленных чиновников США в сфере нацбезопасности провели секретные переговоры с известными россиянами... Лавров в течение нескольких часов провел встречу с группой в апреле в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал сообщает, что в ходе переговоров обсуждались судьба новых регионов России, стороны также пытались найти вопросы, по которым Москва и Киев могут добиться договоренностей.
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ

NBC: экс-чиновники США обсудили с Лавровым основу возможных переговоров по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.
«
"Группа бывших высокопоставленных чиновников США в сфере нацбезопасности провели секретные переговоры с известными россиянами... Лавров в течение нескольких часов провел встречу с группой в апреле в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал сообщает, что в ходе переговоров обсуждались судьба новых регионов России, стороны также пытались найти вопросы, по которым Москва и Киев могут добиться договоренностей.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко
Вчера, 12:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала