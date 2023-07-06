https://ria.ru/20230706/peregovory-1882591692.html
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2023
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ
Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:44
2023-07-06T14:44
2023-07-06T14:44
в мире
сша
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники утверждает, что экс-чиновники США провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине. "Группа бывших высокопоставленных чиновников США в сфере нацбезопасности провели секретные переговоры с известными россиянами... Лавров в течение нескольких часов провел встречу с группой в апреле в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал сообщает, что в ходе переговоров обсуждались судьба новых регионов России, стороны также пытались найти вопросы, по которым Москва и Киев могут добиться договоренностей.
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров
Экс-чиновники США обсудили с Лавровым переговоры по Украине, пишут СМИ
NBC: экс-чиновники США обсудили с Лавровым основу возможных переговоров по Украине