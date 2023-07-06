https://ria.ru/20230706/pedagog-1882533653.html

В ВятГУ рассказали о порядке зачисления на педагогические профили

В ВятГУ рассказали о порядке зачисления на педагогические профили - РИА Новости, 06.07.2023

В ВятГУ рассказали о порядке зачисления на педагогические профили

Абитуриентам направления подготовки "Педагогическое образование" необходимо представить результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и любому другому... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:19

2023-07-06T11:19

2023-07-06T11:52

год педагога и наставника

общество

вятский государственный университет

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Абитуриентам направления подготовки "Педагогическое образование" необходимо представить результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и любому другому предмету на выбор абитуриента с лучшими результатами, сообщили в дирекции педагогического образования Вятского государственного университета.Напомним, что в ВятГУ внедряется новая модель педагогического образования. Модель дает возможность каждому студенту реализовать индивидуальный подход в профессиональном становлении. Будущему педагогу представится возможность для самореализации, в том числе при необходимости изменения выбранных профилей подготовки.После суммирования баллов по результатам трех ЕГЭ (для выпускников колледжа – суммы баллов вступительных испытаний) формируется общий ранжированный список поступающих – в соответствии с ним будет происходить зачисление. Это путь стать первокурсниками направления подготовки "Педагогическое образование".В сентябре каждый студент сделает свой выбор первого и второго профилей (траекторий) обучения. Напомним, что каждый студент будет обучатся по двум профилям (траекториям) и получит две профессии. Для каждого профиля (траектории) определены квоты."Для обеспечения надежности и прозрачности процесса мы вводим балльно-рейтинговую систему – причем будем использовать ее систематически. На первом этапе мы руководствуемся исключительно итогами ЕГЭ – на их основании пройдет распределение студентов по профилям в соответствии с квотами. Ребята начнут учиться, осваивать дисциплины и с учетом результатов успеваемости будут рассчитываться индивидуальные позиции в рейтинге. С учетом этих данных в ноябре мы вернемся к вопросу уточнения выбора профилей. Первокурсники, проанализировав появившийся опыт, смогут скорректировать выбор профилей. Им предстоит ответить на вопрос: хотят ли они продолжить обучение на выбранных профилях либо поменять один из них или оба?", - пояснил директор по образованию Педагогического института ВятГУ Вячеслав Утемов.В педагогическом институте предусмотрен целый ряд механизмов: от "плавающих" квот до получения дополнительных баллов за успехи в учебе и конкурсах от руководителей образовательных программ, отметил Утемов.В дирекции педагогического образования напомнили: новая модель педагогического образования была задумана как отвечающая запросам времени, чаяниям студентов и работодателей. Предлагаемая система прошла длительный путь разработки и согласования в профессиональном сообществе; она гибка, нацелена на максимальное самораскрытие и возможность изменить ранее сделанный выбор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вятский государственный университет, сн_образование, социальный навигатор, навигатор абитуриента