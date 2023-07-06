https://ria.ru/20230706/patrushev-1882604031.html
Патрушев назвал предотвращение диверсий и терактов главной задачей властей
Патрушев назвал предотвращение диверсий и терактов главной задачей властей - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев назвал предотвращение диверсий и терактов главной задачей властей
При обеспечении безопасности населения Юга России первоочередное, особое внимание надо уделить предотвращению диверсий и терактов, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:37
2023-07-06T15:37
2023-07-06T15:37
здоровье - общество
россия
николай патрушев
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. При обеспечении безопасности населения Юга России первоочередное, особое внимание надо уделить предотвращению диверсий и терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая в Краснодаре на совещании по безопасности в Южном федеральном округе, Патрушев перечислил меры, которые надо принимать властям регионов ЮФО "с учетом складывающейся оперативной обстановки". "Первое - важно обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов. На этом направлении в первую очередь следует обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал Патрушев. Также, по его словам, надо "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Кроме того, требуется "обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний". Надо "модернизировать территориальные аварийные и пожарно-спасательные подразделения, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки, в том числе с использованием систем видеонаблюдения", указал Патрушев. Он призвал "привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью". Наконец, необходимо "усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в регионе ситуации", подытожил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882600047.html
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здоровье - общество, россия, николай патрушев, краснодар
Здоровье - Общество, Россия, Николай Патрушев, Краснодар
Патрушев назвал предотвращение диверсий и терактов главной задачей властей
Патрушев: особое внимание надо уделить предотвращению диверсий и терактов на Юге России
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. При обеспечении безопасности населения Юга России первоочередное, особое внимание надо уделить предотвращению диверсий и терактов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая в Краснодаре
на совещании по безопасности в Южном федеральном округе, Патрушев перечислил меры, которые надо принимать властям регионов ЮФО "с учетом складывающейся оперативной обстановки".
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"Первое - важно обеспечить безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов. На этом направлении в первую очередь следует обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей", - сказал Патрушев.
Также, по его словам, надо "повысить уровень готовности органов управления, систем оповещения населения, сил и средств функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Кроме того, требуется "обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний". Надо "модернизировать территориальные аварийные и пожарно-спасательные подразделения, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки, в том числе с использованием систем видеонаблюдения", указал Патрушев. Он призвал "привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью".
Наконец, необходимо "усилить информационную работу с населением, своевременно доводить объективную информацию о складывающейся в регионе ситуации", подытожил секретарь Совбеза.
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