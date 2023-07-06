Рейтинг@Mail.ru
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 06.07.2023 (обновлено: 15:26 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601445.html
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России
Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:25
2023-07-06T15:26
россия
краснодар
николай патрушев
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_7e1df664e621cb5227839ad236d55376.jpg
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Высокой остаётся вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.
https://ria.ru/20230607/reki-1876679304.html
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_378:0:3107:2047_1920x0_80_0_0_bc0051316281d2bb98ffbc9a94984ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, николай патрушев, экология, общество
Россия, Краснодар, Николай Патрушев, Экология, Общество
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России

Патрушев раскритиковал состояние гидротехнических сооружений и чистку русел на Юге России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Высокой остаётся вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.
Набережная реки Кальмиус в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В новых регионах России очистят русла пяти рек
7 июня, 12:39
 
РоссияКраснодарНиколай ПатрушевЭкологияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала