https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601445.html

Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России

Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России

Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:25

2023-07-06T15:25

2023-07-06T15:26

россия

краснодар

николай патрушев

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_7e1df664e621cb5227839ad236d55376.jpg

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Высокой остаётся вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.

https://ria.ru/20230607/reki-1876679304.html

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодар, николай патрушев, экология, общество