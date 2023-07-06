https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601445.html
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России
Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:25
2023-07-06T15:25
2023-07-06T15:26
россия
краснодар
николай патрушев
экология
общество
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Вероятность наводнений в населенных пунктах Юга России по-прежнему высока, причина этого - плохое состояние гидротехнических сооружений и неудовлетворительная очистка русел рек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Высокой остаётся вероятность наводнений в населенных пунктах, в том числе в связи с плохим техническим состоянием гидротехнических сооружений и неудовлетворительной очисткой русел рек", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.
https://ria.ru/20230607/reki-1876679304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, николай патрушев, экология, общество
Россия, Краснодар, Николай Патрушев, Экология, Общество
Патрушев поставил "неуд" качеству очистки русел рек Юга России
Патрушев раскритиковал состояние гидротехнических сооружений и чистку русел на Юге России