https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601334.html
Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США
Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о высоких рисках заболевания населения разными видами лихорадок на фоне военно-биологической... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:25
2023-07-06T15:25
2023-07-06T15:25
здоровье - общество
россия
николай патрушев
сша
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о высоких рисках заболевания населения разными видами лихорадок на фоне военно-биологической деятельности США вблизи границ России. "На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882600609.html
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здоровье - общество, россия, николай патрушев, сша, краснодар
Здоровье - Общество, Россия, Николай Патрушев, США, Краснодар
Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США
Патрушев: высоки риски заболеваемости из-за деятельности США вблизи российских границ