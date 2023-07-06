https://ria.ru/20230706/patrushev-1882601334.html

Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США

Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев предупредил россиян о рисках заболеваемости из-за деятельности США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о высоких рисках заболевания населения разными видами лихорадок на фоне военно-биологической... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:25

2023-07-06T15:25

2023-07-06T15:25

здоровье - общество

россия

николай патрушев

сша

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о высоких рисках заболевания населения разными видами лихорадок на фоне военно-биологической деятельности США вблизи границ России. "На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882600609.html

россия

сша

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здоровье - общество, россия, николай патрушев, сша, краснодар