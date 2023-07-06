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Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России - РИА Новости, 06.07.2023
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15:20 06.07.2023 (обновлено: 15:24 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882600047.html
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России
Число преступлений экстремистского характера на Юге России в нынешнем году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток радикалов проникнуть... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:20
2023-07-06T15:24
здоровье - общество
россия
николай патрушев
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Юге России в нынешнем году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток радикалов проникнуть в страну для подрывной деятельности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Значительно возросли попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности. Рост преступлений экстремистского характера составил почти 13%", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.
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здоровье - общество, россия, николай патрушев, краснодар
Здоровье - Общество, Россия, Николай Патрушев, Краснодар
Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России

Патрушев: число экстремистских преступлений на Юге России выросло на 13 процентов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Юге России в нынешнем году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток радикалов проникнуть в страну для подрывной деятельности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Значительно возросли попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности. Рост преступлений экстремистского характера составил почти 13%", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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