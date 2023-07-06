https://ria.ru/20230706/patrushev-1882600047.html

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев заявил о росте числа экстремистских преступлений на Юге России

Число преступлений экстремистского характера на Юге России в нынешнем году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток радикалов проникнуть... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:20

2023-07-06T15:20

2023-07-06T15:24

здоровье - общество

россия

николай патрушев

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Число преступлений экстремистского характера на Юге России в нынешнем году увеличилось почти на 13% на фоне значительного усиления попыток радикалов проникнуть в страну для подрывной деятельности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Значительно возросли попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности. Рост преступлений экстремистского характера составил почти 13%", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882598850.html

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, николай патрушев, краснодар