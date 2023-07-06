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НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
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15:04 06.07.2023 (обновлено: 15:05 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882597401.html
НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев
НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев
НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:04
2023-07-06T15:05
в мире
сша
украина
россия
николай патрушев
нато
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, "основанная на нацистской идеологии политика отрицания всего русского положила начало распаду украинской государственности". "В результате организованного США и их сателлитами кровавого государственного переворота власть на Украине захватили неонацисты. Преследуя свои корыстные цели, США ведут необъявленную войну против России, используя территорию и население Украины", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. "Сегодня страны НАТО во главе с США продолжают финансировать террористический режим на Украине, накачивают его оружием, предоставляют разведданные, осуществляют подготовку военнослужащих ВСУ, планируют и координируют военные действия против российской армии", - констатировал секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html
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в мире, сша, украина, россия, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Николай Патрушев, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: НАТО во главе с США планирует боевые действия против ВС России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, "основанная на нацистской идеологии политика отрицания всего русского положила начало распаду украинской государственности".
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"В результате организованного США и их сателлитами кровавого государственного переворота власть на Украине захватили неонацисты. Преследуя свои корыстные цели, США ведут необъявленную войну против России, используя территорию и население Украины", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.
"Сегодня страны НАТО во главе с США продолжают финансировать террористический режим на Украине, накачивают его оружием, предоставляют разведданные, осуществляют подготовку военнослужащих ВСУ, планируют и координируют военные действия против российской армии", - констатировал секретарь Совбеза.
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5 июля, 20:53
 
В миреСШАУкраинаРоссияНиколай ПатрушевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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