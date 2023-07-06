https://ria.ru/20230706/patrushev-1882597401.html

НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев

НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023

НАТО координирует боевые действия против ВС России, заявил Патрушев

НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:04

2023-07-06T15:04

2023-07-06T15:05

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николай патрушев

нато

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. НАТО во главе с США планирует и координирует боевые действия киевского режима против российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, "основанная на нацистской идеологии политика отрицания всего русского положила начало распаду украинской государственности". "В результате организованного США и их сателлитами кровавого государственного переворота власть на Украине захватили неонацисты. Преследуя свои корыстные цели, США ведут необъявленную войну против России, используя территорию и население Украины", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе. "Сегодня страны НАТО во главе с США продолжают финансировать террористический режим на Украине, накачивают его оружием, предоставляют разведданные, осуществляют подготовку военнослужащих ВСУ, планируют и координируют военные действия против российской армии", - констатировал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html

https://ria.ru/20230705/nato-1882464701.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, николай патрушев, нато, вооруженные силы украины