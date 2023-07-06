https://ria.ru/20230706/patrushev-1882596317.html

Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев

Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023

Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев

Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:02

2023-07-06T15:02

2023-07-06T15:11

вооруженные силы украины

в мире

россия

николай патрушев

украина

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтону и странам северо-атлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

https://ria.ru/20230706/narod-1882597109.html

россия

украина

краснодар

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вооруженные силы украины, в мире, россия, николай патрушев, украина, краснодар