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Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
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15:02 06.07.2023 (обновлено: 15:11 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882596317.html
Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев
Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев
Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:02
2023-07-06T15:11
вооруженные силы украины
в мире
россия
николай патрушев
украина
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Вашингтону и странам северо-атлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.
https://ria.ru/20230706/narod-1882597109.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, николай патрушев, украина, краснодар
Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Николай Патрушев, Украина, Краснодар
Украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ, заявил Патрушев

Патрушев: украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Украинское наступление уже привело к огромным потерям в живой силе и технике в рядах ВСУ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Вашингтону и странам северо-атлантического блока безразлична судьба Украины и украинского народа. Так, активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике", - сказал Патрушев, выступая в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Вооруженные силы УкраиныВ миреРоссияНиколай ПатрушевУкраинаКраснодар
 
 
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