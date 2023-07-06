https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591076.html
Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО
Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО
Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:41
2023-07-06T14:41
2023-07-06T14:41
россия
европа
краснодар
николай патрушев
нато
в мире
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливает военные угрозы для России", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. "Состоявшееся в июне этого года учения войск НАТО Defender Europe, на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга, ещё раз подтвердили агрессивную сущность НАТО", - добавил он.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882552150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, краснодар, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Европа, Краснодар, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО
Патрушев: наращивание военной инфраструктуры НАТО усиливает угрозы для России