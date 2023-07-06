https://ria.ru/20230706/patrushev-1882591076.html

Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО

Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

Патрушев заявил об усилении военных угроз для России со стороны НАТО

Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:41

2023-07-06T14:41

2023-07-06T14:41

россия

европа

краснодар

николай патрушев

нато

в мире

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Военные угрозы для России со стороны НАТО усиливаются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливает военные угрозы для России", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа. "Состоявшееся в июне этого года учения войск НАТО Defender Europe, на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга, ещё раз подтвердили агрессивную сущность НАТО", - добавил он.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882552150.html

россия

европа

краснодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, краснодар, николай патрушев, нато, в мире