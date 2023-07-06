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Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 06.07.2023
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00:47 06.07.2023 (обновлено: 06:48 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 06.07.2023
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта
Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:47
2023-07-06T06:48
россия
луганская народная республика
стаханов
валентина казакова
единая россия
вооруженные силы украины
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ФРУНЗЕ (ЛНР), 6 июл - РИА Новости. Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. Ранее в МВД по Луганской Народной Республике сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ. "Пятого июля текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" при содействии секретаря славяносербского отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Светланы Гизай и членов политсовета отделения партии осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 15 жителям поселка Фрунзе", - сообщили в МВД. В ведомстве пояснили, что до недавних пор населенный пункт находился под регулярными обстрелами ВСУ, из-за чего организовать полноценную работу миграционной службы на данном участке было проблематично. По данным ведомства, паспорта были выданы в первую очередь маломобильным жителям поселка. "Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции для них вызывает сложности. Благодаря совместной работе, жители поселка Фрунзе, не сдерживая слез, радуются возвращению домой", - отметили вМВД. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html
https://ria.ru/20230614/pasporta-1878157973.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, стаханов, валентина казакова, единая россия, вооруженные силы украины
Россия, Луганская Народная Республика, Стаханов, Валентина Казакова, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта

Жители поселка Фрунзе в ЛНР при содействии "Единой России" получили российские паспорта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник оформляет документы
Сотрудник оформляет документы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ФРУНЗЕ (ЛНР), 6 июл - РИА Новости. Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР.
Ранее в МВД по Луганской Народной Республике сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ.
Вручение российского паспорта 102-летней жительнице Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В ЛНР 102-летняя жительница Стаханова получила паспорт России
4 июля, 01:21
"Пятого июля текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" при содействии секретаря славяносербского отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Светланы Гизай и членов политсовета отделения партии осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 15 жителям поселка Фрунзе", - сообщили в МВД.
В ведомстве пояснили, что до недавних пор населенный пункт находился под регулярными обстрелами ВСУ, из-за чего организовать полноценную работу миграционной службы на данном участке было проблематично. По данным ведомства, паспорта были выданы в первую очередь маломобильным жителям поселка.
"Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции для них вызывает сложности. Благодаря совместной работе, жители поселка Фрунзе, не сдерживая слез, радуются возвращению домой", - отметили вМВД.
В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Херсонской области начали печатать российские паспорта
14 июня, 19:16
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаСтахановВалентина КазаковаЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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