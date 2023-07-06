https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 06.07.2023
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта
Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:47
2023-07-06T00:47
2023-07-06T06:48
россия
луганская народная республика
стаханов
валентина казакова
единая россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718239ef5082ee8673500e08f5219350.jpg
ФРУНЗЕ (ЛНР), 6 июл - РИА Новости. Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. Ранее в МВД по Луганской Народной Республике сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ. "Пятого июля текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" при содействии секретаря славяносербского отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Светланы Гизай и членов политсовета отделения партии осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 15 жителям поселка Фрунзе", - сообщили в МВД. В ведомстве пояснили, что до недавних пор населенный пункт находился под регулярными обстрелами ВСУ, из-за чего организовать полноценную работу миграционной службы на данном участке было проблематично. По данным ведомства, паспорта были выданы в первую очередь маломобильным жителям поселка. "Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции для них вызывает сложности. Благодаря совместной работе, жители поселка Фрунзе, не сдерживая слез, радуются возвращению домой", - отметили вМВД. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html
https://ria.ru/20230614/pasporta-1878157973.html
россия
луганская народная республика
стаханов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c0b33afb920985be1257a99cdec8f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, стаханов, валентина казакова, единая россия, вооруженные силы украины
Россия, Луганская Народная Республика, Стаханов, Валентина Казакова, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта
Жители поселка Фрунзе в ЛНР при содействии "Единой России" получили российские паспорта