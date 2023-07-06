https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html

Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта

Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта - РИА Новости, 06.07.2023

Жители отдаленного поселка в ЛНР получили российские паспорта

Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:47

2023-07-06T00:47

2023-07-06T06:48

россия

луганская народная республика

стаханов

валентина казакова

единая россия

вооруженные силы украины

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ФРУНЗЕ (ЛНР), 6 июл - РИА Новости. Пятнадцать жителей поселка Фрунзе в Луганской Народной Республике при содействии "Единой России" получили паспорта РФ, сообщили РИА Новости в МВД по ЛНР. Ранее в МВД по Луганской Народной Республике сообщили, что 102-летняя жительница Стаханова в ЛНР получила паспорт РФ. "Пятого июля текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России "Славяносербский" при содействии секретаря славяносербского отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Светланы Гизай и членов политсовета отделения партии осуществлена выездная выдача паспортов Российской Федерации 15 жителям поселка Фрунзе", - сообщили в МВД. В ведомстве пояснили, что до недавних пор населенный пункт находился под регулярными обстрелами ВСУ, из-за чего организовать полноценную работу миграционной службы на данном участке было проблематично. По данным ведомства, паспорта были выданы в первую очередь маломобильным жителям поселка. "Маломобильные граждане особенно нуждаются во внимании и помощи. Добраться до ближайшего подразделения по вопросам миграции для них вызывает сложности. Благодаря совместной работе, жители поселка Фрунзе, не сдерживая слез, радуются возвращению домой", - отметили вМВД. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230704/pasport-1882035703.html

https://ria.ru/20230614/pasporta-1878157973.html

россия

луганская народная республика

стаханов

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россия, луганская народная республика, стаханов, валентина казакова, единая россия, вооруженные силы украины