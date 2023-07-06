https://ria.ru/20230706/paksh-1882563484.html

В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2"

В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 06.07.2023

В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2"

Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:21

2023-07-06T13:21

2023-07-06T13:21

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

аэс "пакш"

аэс "пакш-2"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. "Будущей весной - будущим летом, это реальный срок", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ о предполагаемой дате заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш". В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на стройплощадке начато сооружение противофильтрационной завесы, а в августе ожидается выемка грунта под шестой блок. В госкорпорации "Росатом" пояснили, что это работы первого этапа сооружения новых энергоблоков. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

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россия

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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"