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В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 06.07.2023
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13:21 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/paksh-1882563484.html
В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2"
В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 06.07.2023
В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2"
Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:21
2023-07-06T13:21
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. "Будущей весной - будущим летом, это реальный срок", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ о предполагаемой дате заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш". В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на стройплощадке начато сооружение противофильтрационной завесы, а в августе ожидается выемка грунта под шестой блок. В госкорпорации "Росатом" пояснили, что это работы первого этапа сооружения новых энергоблоков. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш", аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В офисе Орбана назвали сроки начала строительства АЭС "Пакш-2"

Офис Орбана сообщил, что начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидают весной-летом 2024 года

© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Росатом/MVM Paks II. Zrt.
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 июл - РИА Новости. Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
"Будущей весной - будущим летом, это реальный срок", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ о предполагаемой дате заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".
В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на стройплощадке начато сооружение противофильтрационной завесы, а в августе ожидается выемка грунта под шестой блок. В госкорпорации "Росатом" пояснили, что это работы первого этапа сооружения новых энергоблоков.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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