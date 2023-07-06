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Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках - РИА Новости, 06.07.2023
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23:56 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ovod-1882696090.html
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках - РИА Новости, 06.07.2023
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках
Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:56
2023-07-06T23:56
вооруженные силы рф
технологии
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ. "Коптер залетел относительно далеко вглубь территории противника. На расстояние около трех километров. Он был оснащен боевой частью ОГ7 В. Удар был нанесен по заранее разведанной цели. В качестве средства объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", - сообщил РИА Новости российский офицер. Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Беспилотное воздушное судно работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность "Овода" - 4 килограмма. Он оснащен камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, стоимость "Овода" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии таких дронов уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
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вооруженные силы рф, технологии
Вооруженные силы РФ, Технологии
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках

Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" успешно применили в сумеречное время суток

© РИА НовостиДрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе Овод
© РИА Новости
Дрон-камикадзе "Овод". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.
«
"Коптер залетел относительно далеко вглубь территории противника. На расстояние около трех километров. Он был оснащен боевой частью ОГ7 В. Удар был нанесен по заранее разведанной цели. В качестве средства объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", - сообщил РИА Новости российский офицер.
Уничтожение наблюдательного пункта ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
4 июля, 15:06
Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Беспилотное воздушное судно работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица".
Предельная грузоподъемность "Овода" - 4 килограмма. Он оснащен камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, стоимость "Овода" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии таких дронов уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
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Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
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