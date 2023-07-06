https://ria.ru/20230706/ovod-1882696090.html
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках - РИА Новости, 06.07.2023
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках
Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:56
2023-07-06T23:56
2023-07-06T23:56
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ. "Коптер залетел относительно далеко вглубь территории противника. На расстояние около трех километров. Он был оснащен боевой частью ОГ7 В. Удар был нанесен по заранее разведанной цели. В качестве средства объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", - сообщил РИА Новости российский офицер. Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Беспилотное воздушное судно работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность "Овода" - 4 килограмма. Он оснащен камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, стоимость "Овода" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии таких дронов уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
https://ria.ru/20230704/bpla-1882164600.html
https://ria.ru/20230626/dron-1880479372.html
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вооруженные силы рф, технологии
Вооруженные силы РФ, Технологии
Новый российский дрон-камикадзе "Овод" успешно применили в сумерках
Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" успешно применили в сумеречное время суток
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Новый российский FPV-дрон камикадзе "Овод" был успешно применен в сумеречное время суток в ближнем тылу противника: нанес удар по наблюдательному пункту украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг" ВС РФ.
«
"Коптер залетел относительно далеко вглубь территории противника. На расстояние около трех километров. Он был оснащен боевой частью ОГ7 В. Удар был нанесен по заранее разведанной цели. В качестве средства объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором. Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена", - сообщил РИА Новости российский офицер.
Российский FPV-дрон "Овод" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой
Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Беспилотное воздушное судно работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица".
Предельная грузоподъемность "Овода" - 4 килограмма. Он оснащен камерой, имеет высокую скорость, и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, стоимость "Овода" составляет около 40 тысяч рублей. Первые партии таких дронов уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО