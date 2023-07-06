https://ria.ru/20230706/oteli-1882653623.html

Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются

Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются - РИА Новости, 06.07.2023

Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран на лето заканчиваются

Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран, в числе которых Эгейское побережье Турции, греческий остров Корфу, курорты Таиланда - Самуи и Пхукет, на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:52

2023-07-06T18:52

2023-07-06T18:52

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туристы

турция

корфу

пхукет (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Места в отелях популярных у россиян зарубежных стран, в числе которых Эгейское побережье Турции, греческий остров Корфу, курорты Таиланда - Самуи и Пхукет, на июль и август заканчиваются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным туроператоров, десятка стран, где наблюдаются сложности с подтверждением отелей, выглядит так: Турция (в основном отели на Эгейском побережье), Греция (Корфу, Миконос, Пелопоннес), Таиланд (в основном Самуи, Пхукет), Черногория, Кипр, Индонезия (Бали), ОАЭ (эмират Фуджейра), Грузия (Батуми), Киргизия (Иссык-Куль) и Мальдивы", - сообщили в Ассоциации. По данным туроператора Ambotis Holidays, в настоящий момент самые большие сложности с подтверждением отелей Эгейского региона Турции, особенно Фетхие. "Там очень небольшой номерной фонд и практически нет среднего ценового сегмента. Немалую роль играет и тот факт, что курорты Эгейского побережья любят европейцы и турки, а они всегда бронируют заранее", - процитировали в АТОР Ambotis Holidays. В ассоциации добавили, что греческие курорты, по данным Ambotis Holidays, также "встают в стоп". Самая напряженная ситуация на островах Корфу, Миконос и Пелопоннес. "На Кипре дорогие отели высокого уровня еще подтверждаются, а вот четыре и пять звезд в среднем ценовом сегменте доступны не на все даты", - указали в Ambotis Holidays. В "Русском Экспрессе" сообщили, что причиной проблем с местами в Черногории и на Кипре является высокий спрос с европейского рынка. Отели Мальдив заполняются индусами, арабами, но россияне не входят в число лидеров. В туроператоре отметили, что на Бали сейчас высокий сезон, а также на Пхукете и Самуи многое раскупили туристы из СНГ и России. В компании добавили, что в Батуми (Грузия) места заканчиваются быстро из-за того, что их немного, как и на Иссык-Куле (Киргизия).

https://ria.ru/20230706/turtsiya-1882418890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, турция, корфу, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), греция, таиланд, кипр, бали (остров), оаэ, грузия, киргизия, мальдивы, отдых на море