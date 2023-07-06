https://ria.ru/20230706/operatsii-1882675997.html

OceanGate приостановила все исследовательские операции

OceanGate приостановила все исследовательские операции - РИА Новости, 06.07.2023

OceanGate приостановила все исследовательские операции

Частная американская компания OceanGate объявила о приостановке выполнения всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа "Титан" в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:01

2023-07-06T20:01

2023-07-06T23:57

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

атлантический океан

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Частная американская компания OceanGate объявила о приостановке выполнения всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа "Титан" в Атлантическом океане, говорится в уведомлении на сайте производителя."OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций", - следует из уведомления компании.Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.

https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html

сша

атлантический океан

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сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, атлантический океан