https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html

В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии

В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 06.07.2023

В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии

Жителя Омской области, который совратил младшую сестру своей девушки, приговорили к 12 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:59

2023-07-06T15:59

2023-07-06T15:59

происшествия

омская область

омск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Жителя Омской области, который совратил младшую сестру своей девушки, приговорили к 12 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Как стало известно в суде, 35-летний мужчина 13 июня в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области завел в лес 8-летнюю сестру своей девушки. Мужчина пообещал ребенку, что они будут ловить сороку. Там он совершил в отношении девочки действия сексуального характера. "Их увидел проходящий мимо мужчина, он сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы", - сообщили в следственном управлении. Также он заплатит девочке 200 тысяч рублей за моральный вред.​

https://ria.ru/20230703/arest-1881979294.html

https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html

омская область

омск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, омск, россия