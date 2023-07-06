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В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 06.07.2023
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15:59 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/omsk-1882614408.html
В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии
В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 06.07.2023
В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии
Жителя Омской области, который совратил младшую сестру своей девушки, приговорили к 12 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:59
2023-07-06T15:59
происшествия
омская область
омск
россия
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Жителя Омской области, который совратил младшую сестру своей девушки, приговорили к 12 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Как стало известно в суде, 35-летний мужчина 13 июня в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области завел в лес 8-летнюю сестру своей девушки. Мужчина пообещал ребенку, что они будут ловить сороку. Там он совершил в отношении девочки действия сексуального характера. "Их увидел проходящий мимо мужчина, он сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы", - сообщили в следственном управлении. Также он заплатит девочке 200 тысяч рублей за моральный вред.​
https://ria.ru/20230703/arest-1881979294.html
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происшествия, омская область, омск, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Россия
В Омске педофила, совратившего ребенка, приговорили к 12 годам колонии

В Омске педофила, совратившего восьмилетнюю девочку, приговорили к 12 годам колонии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Жителя Омской области, который совратил младшую сестру своей девушки, приговорили к 12 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Как стало известно в суде, 35-летний мужчина 13 июня в поселке Москаленский Марьяновского района Омской области завел в лес 8-летнюю сестру своей девушки. Мужчина пообещал ребенку, что они будут ловить сороку. Там он совершил в отношении девочки действия сексуального характера.
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"Их увидел проходящий мимо мужчина, он сообщил в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы", - сообщили в следственном управлении.
Также он заплатит девочке 200 тысяч рублей за моральный вред.​
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