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Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу - РИА Новости, 06.07.2023
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09:18 06.07.2023 (обновлено: 15:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/omich-1882506739.html
Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу
Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу - РИА Новости, 06.07.2023
Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу
Отсидевший 30 лет житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:18
2023-07-06T15:43
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
большереченский район
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ОМСК, 6 июл — РИА Новости. Отсидевший 30 лет житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Следственного комитета.&quot;Он проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом. Однако денег у пенсионерки не нашел, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников&quot;, — уточнили в СК.Тело пенсионерки нашла в минувший вторник в селе Евгащино Большереченского района ее подруга, обеспокоенная тем, что женщина не отвечает на звонки. По версии следствия, к убийству может быть причастен 61-летний сосед, устроивший ограбление в ночь на понедельник. Погибшая до 82 лет преподавала химию.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре его задержали. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20230705/kriminal-1882374109.html
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), большереченский район
Происшествия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Большереченский район
Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу

Отсидевший 30 лет омич забил арматурой учительницу, тратившую свою пенсию на односельчан

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 6 июл — РИА Новости. Отсидевший 30 лет житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
«

"Он проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом. Однако денег у пенсионерки не нашел, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников", — уточнили в СК.

Тело пенсионерки нашла в минувший вторник в селе Евгащино Большереченского района ее подруга, обеспокоенная тем, что женщина не отвечает на звонки. По версии следствия, к убийству может быть причастен 61-летний сосед, устроивший ограбление в ночь на понедельник. Погибшая до 82 лет преподавала химию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре его задержали. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.
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ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Большереченский район
 
 
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