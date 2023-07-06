https://ria.ru/20230706/omich-1882506739.html

Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу

Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу - РИА Новости, 06.07.2023

Житель Омской области, отсидевший 30 лет, забил арматурой учительницу

Отсидевший 30 лет житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:18

2023-07-06T09:18

2023-07-06T15:43

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

большереченский район

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ОМСК, 6 июл — РИА Новости. Отсидевший 30 лет житель Омской области убил 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления Следственного комитета."Он проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом. Однако денег у пенсионерки не нашел, поскольку большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала сотни флеш-карт для местных школьников", — уточнили в СК.Тело пенсионерки нашла в минувший вторник в селе Евгащино Большереченского района ее подруга, обеспокоенная тем, что женщина не отвечает на звонки. По версии следствия, к убийству может быть причастен 61-летний сосед, устроивший ограбление в ночь на понедельник. Погибшая до 82 лет преподавала химию.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре его задержали. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20230705/kriminal-1882374109.html

омская область

большереченский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), большереченский район