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Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год - РИА Новости, 06.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:23 06.07.2023
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Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год
Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год - РИА Новости, 06.07.2023
Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год
Минэкономразвития России представило отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году. Подмосковные ОЭЗ вошли в список лучших по стране. Об этом... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:23
2023-07-06T18:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минэкономразвития России представило отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году. Подмосковные ОЭЗ вошли в список лучших по стране. Об этом сообщил телеканал "360".Среди зон технико-внедренческого типа самыми эффективными назвали площадки в Москве ("Технополис Москва") и Подмосковье ("Дубна"). Кроме того, ОЭЗ Дубны стала лидером по количеству новых рабочих мест.Подмосковная ОЭЗ "Исток" также попала в пятерку лучших по объему уплаченных налогов в бюджетные системы России."ОЭЗ „Дубна“ и „Исток“ – особые экономические зоны, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 миллиардов рублей. На предприятиях трудоустроены порядка семи тысяч специалистов", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год

© РИА Новости / Евгений Биятов Логотип технополиса "Москва"
 Логотип технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минэкономразвития России представило отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году. Подмосковные ОЭЗ вошли в список лучших по стране. Об этом сообщил телеканал "360".
Среди зон технико-внедренческого типа самыми эффективными назвали площадки в Москве ("Технополис Москва") и Подмосковье ("Дубна"). Кроме того, ОЭЗ Дубны стала лидером по количеству новых рабочих мест.
Подмосковная ОЭЗ "Исток" также попала в пятерку лучших по объему уплаченных налогов в бюджетные системы России.
«
"ОЭЗ „Дубна“ и „Исток“ – особые экономические зоны, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 миллиардов рублей. На предприятиях трудоустроены порядка семи тысяч специалистов", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
 
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