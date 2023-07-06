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Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год

Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год - РИА Новости, 06.07.2023

Подмосковные особые экономические зоны вошли в рейтинг лучших за 2022 год

Минэкономразвития России представило отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году. Подмосковные ОЭЗ вошли в список лучших по стране. Об этом... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:23

2023-07-06T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минэкономразвития России представило отчет о деятельности особых экономических зон в 2022 году. Подмосковные ОЭЗ вошли в список лучших по стране. Об этом сообщил телеканал "360".Среди зон технико-внедренческого типа самыми эффективными назвали площадки в Москве ("Технополис Москва") и Подмосковье ("Дубна"). Кроме того, ОЭЗ Дубны стала лидером по количеству новых рабочих мест.Подмосковная ОЭЗ "Исток" также попала в пятерку лучших по объему уплаченных налогов в бюджетные системы России."ОЭЗ „Дубна“ и „Исток“ – особые экономические зоны, резиденты которых реализуют высокотехнологичные проекты в таких сферах, как фармацевтика, медицина, IT-технологии. Суммарный объем инвестиций в проекты компаний, ведущих деятельность на этих площадках, составил около 105 миллиардов рублей. На предприятиях трудоустроены порядка семи тысяч специалистов", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

московская область (подмосковье)

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2023

Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)