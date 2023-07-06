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Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья - РИА Новости, 06.07.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
12:13 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html
Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья
Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья - РИА Новости, 06.07.2023
Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья
Дистанционный формат обучения в школах приграничных территорий Белгородской области сохранится в новом учебном году, чтобы не рисковать безопасностью учеников,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:13
2023-07-06T12:13
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
ровеньский район
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БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах приграничных территорий Белгородской области сохранится в новом учебном году, чтобы не рисковать безопасностью учеников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. "Детьми рисковать точно никто не будет. В 20-километровой зоне от границы никакого образовательного процесса в очном формате в настоящее время быть не может", - подчеркнул в ходе эфира Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков пояснил, что для принятия такого решения была системно проанализирована инфраструктура образовательных учреждений с точки зрения безопасности. Кроме того, для усиления безопасности планируется дополнительно покрыть окна образовательных учреждений региона бронированной (ударопрочной) пленкой. Такая профилактическая мера необходима на случай обстрела территории муниципалитетов, сообщил руководитель области. "По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детскими садами", - сказал глава региона. Губернатор подчеркнул, что защита жизни и здоровья детей области – главная ценность. Необходимо сделать все для того, чтобы дети получали образование и воспитание в безопасных условиях, проживая на территории Белгородской области. "Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все", - подчеркнул Гладков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского, Новооскольского округов и города Белгорода разрабатываются модели сочетания очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. У родителей и законных представителей есть право оставить ребенка на дистанционном обучении. С прошлой осени школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.
https://ria.ru/20230705/remont-1882350166.html
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белгородская область, вячеслав гладков, ровеньский район
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ровеньский район

Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное обучение. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах приграничных территорий Белгородской области сохранится в новом учебном году, чтобы не рисковать безопасностью учеников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии.
"Детьми рисковать точно никто не будет. В 20-километровой зоне от границы никакого образовательного процесса в очном формате в настоящее время быть не может", - подчеркнул в ходе эфира Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Гладков пояснил, что для принятия такого решения была системно проанализирована инфраструктура образовательных учреждений с точки зрения безопасности.
Кроме того, для усиления безопасности планируется дополнительно покрыть окна образовательных учреждений региона бронированной (ударопрочной) пленкой. Такая профилактическая мера необходима на случай обстрела территории муниципалитетов, сообщил руководитель области.
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"По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детскими садами", - сказал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что защита жизни и здоровья детей области – главная ценность. Необходимо сделать все для того, чтобы дети получали образование и воспитание в безопасных условиях, проживая на территории Белгородской области.
"Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все", - подчеркнул Гладков.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского, Новооскольского округов и города Белгорода разрабатываются модели сочетания очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. У родителей и законных представителей есть право оставить ребенка на дистанционном обучении.
С прошлой осени школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРовеньский район
 
 
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