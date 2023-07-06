https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html

Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья

Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья - РИА Новости, 06.07.2023

Гладков сообщил о дистанционном обучении в школах белгородского приграничья

Дистанционный формат обучения в школах приграничных территорий Белгородской области сохранится в новом учебном году, чтобы не рисковать безопасностью учеников,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:13

2023-07-06T12:13

2023-07-06T12:13

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

ровеньский район

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БЕЛГОРОД, 6 июл – РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах приграничных территорий Белгородской области сохранится в новом учебном году, чтобы не рисковать безопасностью учеников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии. "Детьми рисковать точно никто не будет. В 20-километровой зоне от границы никакого образовательного процесса в очном формате в настоящее время быть не может", - подчеркнул в ходе эфира Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Гладков пояснил, что для принятия такого решения была системно проанализирована инфраструктура образовательных учреждений с точки зрения безопасности. Кроме того, для усиления безопасности планируется дополнительно покрыть окна образовательных учреждений региона бронированной (ударопрочной) пленкой. Такая профилактическая мера необходима на случай обстрела территории муниципалитетов, сообщил руководитель области. "По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детскими садами", - сказал глава региона. Губернатор подчеркнул, что защита жизни и здоровья детей области – главная ценность. Необходимо сделать все для того, чтобы дети получали образование и воспитание в безопасных условиях, проживая на территории Белгородской области. "Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все", - подчеркнул Гладков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского, Новооскольского округов и города Белгорода разрабатываются модели сочетания очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. У родителей и законных представителей есть право оставить ребенка на дистанционном обучении. С прошлой осени школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.

https://ria.ru/20230705/remont-1882350166.html

https://ria.ru/20230630/shebekino-1881375238.html

белгородская область

ровеньский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, ровеньский район