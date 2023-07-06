https://ria.ru/20230706/obstrel-1882682269.html
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:48
2023-07-06T20:48
2023-07-06T20:48
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Также ведомство в 19.00 мск зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой