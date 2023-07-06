https://ria.ru/20230706/obstrel-1882682269.html

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.07.2023

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:48

2023-07-06T20:48

2023-07-06T20:48

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Также ведомство в 19.00 мск зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецк, украина, нато, сцкк