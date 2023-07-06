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Украинские военные выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882545115.html
Украинские военные выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Украинские военные выпустили более ста снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские военные выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 различных снарядов, обстрелам подверглись семь муниципалитетов, сообщил в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:10
2023-07-06T12:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 различных снарядов, обстрелам подверглись семь муниципалитетов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 185 боеприпасов. В конце июня число "прилетов" внезапно снизилось, порой до плюс-минус 40 в день, а затем снова выросло до 100-200 и остается стабильным. В четверг глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за среду. Общее число выпущенных снарядов - 115, обстрелы зафиксированы в семи приграничных муниципалитетах. "В Грайворонском горокруге по селам Дроновка и Козинка выпущено по два минометных снаряда, по окраинам села Заречье-Первое и хутора Понуры – 7 и 9 минометных снарядов соответственно. В селе Сподарюшино противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство", - написал Гладков. Он уточнил, что количество артиллерийских снарядов, выпущенных в Белгородском районе по селу Щетиновка, составляет 10, а в селах Нехотеевка и Наумовка – по 6. В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 10 прилётов. По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, а по селу Вериговка – 10 артиллерийских. Село Карабаново оказалось под обстрелом, где было зафиксировано 10 взрывов от миномета. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 16 прилётов. В Краснояружском районе, согласно сводке, четыре раза из артиллерии была обстреляна окраина села Демидовка. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Середа – 4 минометных снаряда, по посёлку Ленинский – 2", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230705/volnovakha-1882469577.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
белгородская область
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские военные выпустили более ста снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по семи белгородским муниципалитетам

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 100 различных снарядов, обстрелам подверглись семь муниципалитетов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Для сравнения, за день до этого по области было выпущено 185 боеприпасов. В конце июня число "прилетов" внезапно снизилось, порой до плюс-минус 40 в день, а затем снова выросло до 100-200 и остается стабильным.
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В четверг глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах региона со стороны Украины за среду. Общее число выпущенных снарядов - 115, обстрелы зафиксированы в семи приграничных муниципалитетах.
"В Грайворонском горокруге по селам Дроновка и Козинка выпущено по два минометных снаряда, по окраинам села Заречье-Первое и хутора Понуры – 7 и 9 минометных снарядов соответственно. В селе Сподарюшино противник сбросил с беспилотника одно самодельное взрывное устройство", - написал Гладков.
Он уточнил, что количество артиллерийских снарядов, выпущенных в Белгородском районе по селу Щетиновка, составляет 10, а в селах Нехотеевка и Наумовка – по 6. В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 10 прилётов. По данным губернатора, в Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, а по селу Вериговка – 10 артиллерийских.
Село Карабаново оказалось под обстрелом, где было зафиксировано 10 взрывов от миномета. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 16 прилётов. В Краснояружском районе, согласно сводке, четыре раза из артиллерии была обстреляна окраина села Демидовка.
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"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов, по селу Середа – 4 минометных снаряда, по посёлку Ленинский – 2", - отметил Гладков, добавив, что ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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