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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882497161.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 16 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:49
2023-07-06T06:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 16 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 06.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка
донецк
донецкая народная республика
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, В мире
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

ВСУ за несколько часов выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 16 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 04.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 06.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОВ мире
 
 
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