https://ria.ru/20230706/obsluzhivanie-1882490627.html

РЖД рассказали, как справляются с обслуживанием поездов после ухода Siemens

РЖД рассказали, как справляются с обслуживанием поездов после ухода Siemens - РИА Новости, 06.07.2023

РЖД рассказали, как справляются с обслуживанием поездов после ухода Siemens

РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием поездов "Ласточка" и "Сапсан", никаких проблем нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:03

2023-07-06T04:03

2023-07-06T04:03

россия

дмитрий пегов

siemens

уральские локомотивы

ржд

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием поездов "Ласточка" и "Сапсан", никаких проблем нет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens. "С обслуживанием все нормально. Изначально им занималась российская компания под руководством Siemens. Сегодня весь обслуживающий поезда технический персонал Siemens переведен в новую отечественную компанию. Он продолжает выполнять те же самые функции. Никаких проблем нет. Мы продолжаем работать и справляемся со всеми задачами", - сказал Пегов. Он напомнил, что срок службы "Сапсанов" - 30 лет. "Менять мы должны только расходники: колесные пары, цельнонакатанные колеса, некоторые комплектующие от токоприемника, масла, смазки и подшипники. Но во-первых, запас этих элементов на первую партию был вперед чуть ли не на 30 лет. Они лежали на складах, ими мы сейчас и пользуемся", - рассказал Пегов. В частности, "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого Siemens и российской "Синара - Транспортные машины". В настоящее время локализация "Ласточек" составляет около 90%. "Уральские локомотивы" уже построили полностью российский аналог "Ласточки".

https://ria.ru/20230706/sapsan-1882489608.html

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россия, дмитрий пегов, siemens, уральские локомотивы, ржд, экономика