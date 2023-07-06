https://ria.ru/20230706/obse-1882571832.html
Россия отказалась от участия в конференции ОБСЕ по изменению климата
Россия отказалась от участия в конференции ОБСЕ по изменению климата - РИА Новости, 06.07.2023
Россия отказалась от участия в конференции ОБСЕ по изменению климата
Россия отказалась от участия в конференции, которая была организована по инициативе генсекретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:52
2023-07-06T13:52
2023-07-06T13:52
россия
хельга мария шмид
обсе
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ВЕНА, 6 июл - РИА Новости. Россия отказалась от участия в конференции, которая была организована по инициативе генсекретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Марии Шмид в нарушение правил процедуры ОБСЕ, сообщило постоянное представительство РФ при организации. "В связи инициативой генерального секретаря ОБСЕ Х. Шмид провести 7 июля 2023 года так называемую "Конференцию ОБСЕ высокого уровня по изменению климата" хотели бы заявить следующее: данное мероприятие не может называться "Конференцией ОБСЕ". Правила процедуры ОБСЕ четко оговаривают параметры созыва официальных мероприятий: "Государства-участники принимают решения о времени, месте, теме, повестке дня, расписании работы и организационных условиях проведения каждого совещания ОБСЕ". Этого сделано не было", - говорится в заявлении постпредства РФ. В этой связи отмечается, что "Россия не будет принимать участия в подобном сомнительном сборище, а любые отсылки к итогам состоявшихся в его рамках дискуссий будут ничтожны". Уточняется, что, так как не было совместного решения участников ОБСЕ относительно проведения конференции, то, согласно правилам процедуры, такое мероприятие не может называться "совещанием ОБСЕ". "Следовательно организация так называемой "Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата" в обход упомянутых параметров является прямым нарушением Правил процедуры ОБСЕ… Включение в повестку дня политизированных и конфронтационных тем противоречит букве и духу указанного решения", - пояснили в российском постпредстве.
https://ria.ru/20230704/vagner-1882264425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, хельга мария шмид, обсе
Россия, Хельга Мария Шмид, ОБСЕ
Россия отказалась от участия в конференции ОБСЕ по изменению климата
Россия отказалась от участия в конференции ОБСЕ по климату из-за нарушения процедуры
ВЕНА, 6 июл - РИА Новости.
Россия отказалась от участия в конференции, которая была организована по инициативе генсекретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Марии Шмид в нарушение правил процедуры ОБСЕ, сообщило
постоянное представительство РФ при организации.
"В связи инициативой генерального секретаря ОБСЕ Х. Шмид провести 7 июля 2023 года так называемую "Конференцию ОБСЕ высокого уровня по изменению климата" хотели бы заявить следующее: данное мероприятие не может называться "Конференцией ОБСЕ". Правила процедуры ОБСЕ четко оговаривают параметры созыва официальных мероприятий: "Государства-участники принимают решения о времени, месте, теме, повестке дня, расписании работы и организационных условиях проведения каждого совещания ОБСЕ". Этого сделано не было", - говорится в заявлении постпредства РФ.
В этой связи отмечается, что "Россия не будет принимать участия в подобном сомнительном сборище, а любые отсылки к итогам состоявшихся в его рамках дискуссий будут ничтожны".
Уточняется, что, так как не было совместного решения участников ОБСЕ относительно проведения конференции, то, согласно правилам процедуры, такое мероприятие не может называться "совещанием ОБСЕ".
"Следовательно организация так называемой "Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата" в обход упомянутых параметров является прямым нарушением Правил процедуры ОБСЕ… Включение в повестку дня политизированных и конфронтационных тем противоречит букве и духу указанного решения", - пояснили в российском постпредстве.
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