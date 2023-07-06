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В Краснодарском крае нашли обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 06.07.2023
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16:53 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/oblomki-1882629340.html
В Краснодарском крае нашли обломки, предположительно, беспилотника
В Краснодарском крае нашли обломки, предположительно, беспилотника - РИА Новости, 06.07.2023
В Краснодарском крае нашли обломки, предположительно, беспилотника
Оперативные службы Ейского района получили информацию об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:53
2023-07-06T16:53
ейский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Оперативные службы Ейского района получили информацию об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении оперативного штаба. Отмечается, что сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет.
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ейский район
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ейский район, краснодарский край, происшествия
Ейский район, Краснодарский край, Происшествия
В Краснодарском крае нашли обломки, предположительно, беспилотника

В Ейском районе Кубани нашли обломки, предположительно, дрона, никто не пострадал

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Оперативные службы Ейского района получили информацию об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
"На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в сообщении оперативного штаба. Отмечается, что сейчас участок оцеплен, угрозы для жителей нет.
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Эксперты рассказали, можно ли сбивать дроны подручными предметами
22 июня, 10:54
 
Ейский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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