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Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров - РИА Новости, 06.07.2023
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10:00 06.07.2023
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Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров
Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров - РИА Новости, 06.07.2023
Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров
Заксобрание Новосибирской области на сессии в четверг признало предлагаемый к вынесению на референдум вопрос о возвращении прямых выборов глав местных органов... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:00
2023-07-06T10:00
новосибирская область
политика
новосибирск
андрей шимкив
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Заксобрание Новосибирской области на сессии в четверг признало предлагаемый к вынесению на референдум вопрос о возвращении прямых выборов глав местных органов власти не соответствующим федеральному и областным законам, постановление направят в облизбирком, передает корреспондент РИА Новости. "Признать предлагаемый для вынесения на областной референдум Новосибирской области вопрос… не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и пункта 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 25 мая 2004 года № 180-ОЗ "Об областном референдуме Новосибирской области". Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Новосибирской области", - говорится в проекте постановления областного парламента, принятого на сессии. "Решение принято", - сказал председатель заксобрания Андрей Шимкив по итогам голосования, в ходе которого за предлагаемый проект постановления проголосовали 44 депутата, против двое, а 13 депутатов воздержались. Перед голосованием он отметил, что вопрос "не политический, а юридический". Руководитель фракции КПРФ в областном парламенте Роман Яковлев перед голосованием заявил, что фракция не будет голосовать против проведения референдума из-за "юридической составляющей", однако в целом выступает за прямые выборы глав муниципальных образований и пообещал, что в случае своей победы на предстоящих в сентябре выборах губернатора первым вопросом, который внесет партия в заксобрание будет возврат прямых выборов. В свою очередь депутат от ЛДПР Александр Щербак назвал инициацию вопроса о референдуме попыткой "залежалой оппозиционной ячейки стряхнуть с себя пыль". Ранее инициативная группа общественников с третьего раза сдала в избирком Новосибирской области документы о проведении референдума о восстановлении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Облизбирком в свою очередь передал документы в заксобрание для решения вопроса о соответствии предлагаемого для вынесения на референдум вопроса требованиям федерального и областного законодательства. Как сообщалось, законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля этого года сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В других муниципалитетах прямые выборы глав были отменены ранее. Совет депутатов Новосибирска 26 апреля внес в устав города изменения, касающиеся отмены прямых выборов мэра города.
https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html
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новосибирская область, политика, новосибирск, андрей шимкив
Новосибирская область, Политика, Новосибирск, Андрей Шимкив
Новосибирское заксобрание отказало в референдуме о прямых выборах мэров

Заксобрание Новосибирской области отказало в референдуме о возврате прямых выборов мэров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Заксобрание Новосибирской области на сессии в четверг признало предлагаемый к вынесению на референдум вопрос о возвращении прямых выборов глав местных органов власти не соответствующим федеральному и областным законам, постановление направят в облизбирком, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать предлагаемый для вынесения на областной референдум Новосибирской области вопрос… не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и пункта 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 25 мая 2004 года № 180-ОЗ "Об областном референдуме Новосибирской области". Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Новосибирской области", - говорится в проекте постановления областного парламента, принятого на сессии.
"Решение принято", - сказал председатель заксобрания Андрей Шимкив по итогам голосования, в ходе которого за предлагаемый проект постановления проголосовали 44 депутата, против двое, а 13 депутатов воздержались. Перед голосованием он отметил, что вопрос "не политический, а юридический".
Руководитель фракции КПРФ в областном парламенте Роман Яковлев перед голосованием заявил, что фракция не будет голосовать против проведения референдума из-за "юридической составляющей", однако в целом выступает за прямые выборы глав муниципальных образований и пообещал, что в случае своей победы на предстоящих в сентябре выборах губернатора первым вопросом, который внесет партия в заксобрание будет возврат прямых выборов. В свою очередь депутат от ЛДПР Александр Щербак назвал инициацию вопроса о референдуме попыткой "залежалой оппозиционной ячейки стряхнуть с себя пыль".
Вид на город Томск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Томск отменил прямые выборы мэра
6 декабря 2022, 11:21
Ранее инициативная группа общественников с третьего раза сдала в избирком Новосибирской области документы о проведении референдума о восстановлении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Облизбирком в свою очередь передал документы в заксобрание для решения вопроса о соответствии предлагаемого для вынесения на референдум вопроса требованиям федерального и областного законодательства.
Как сообщалось, законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля этого года сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В других муниципалитетах прямые выборы глав были отменены ранее. Совет депутатов Новосибирска 26 апреля внес в устав города изменения, касающиеся отмены прямых выборов мэра города.
 
Новосибирская областьПолитикаНовосибирскАндрей Шимкив
 
 
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